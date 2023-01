ASUS odhalil herní 2v1 se 165Hz displejem. Pohání jej Intel Core i9 a GeForce RTX

Fotografie: ASUS

ASUS na veletrhu CES 2023 uvedl výkonný herní tablet 2v1 s označením ROG Flow Z13 (GZ301). Novinka využívá procesor Intel Core i9-13900H až 13. generace a notebookovou grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX řady 40 s podporou G-SYNC a DDS 2.0. To vše se podařilo výrobci vměstnat do 13palcového těla, které váží 1,1 kg a je tenké 12 mm. Hraní na cestách usnadní i samotná konstrukce s možností nastavení vyklopení displeje až do úhlu 170°, radost udělá také podpora externích grafických karet XG Mobile. K zařízení lze pak připojit myš a klávesnici nebo ovladač a podporuje i dotykové ovládání.

Kvalitní obraz obstará 13palcový dotykový displej Nebula s poměrem stran 16:10 a 100% pokrytím barevného spektra DCI-P3, navíc se jedná o QHD panel se špičkovou obnovovací frekvencí 165 Hz. Displej chrání sklo Gorilla Glass DXC odolné proti poškrábání a k dispozici je také infračervená Full HD kamerka s funkcí Windows Hello. Díky provedení 2v1 optimalizovanému tak, aby se zvýšila účinnost proudění vzduchu, odpařovací komoře a chlazení tekutým kovem, které zvyšuje kapacitu přenosu tepla a zároveň dosahuje hlučnosti 0 dB, má být tablet mimořádně tichý i při plném výkonu.

Komfortní hraní zajišťuje odnímatelná 15palcová RGB klávesnice plné velikosti a napájení přes USB-C z nabíječky nebo powerbanky o výkonu 130 W. Dále ve výbavě najdeme zvuk Dolby Atmos, Hi-Res Audio, inteligentní zesilovač, obousměrné potlačení šumu pomocí umělé inteligence či podporu Thunderbolt 4.