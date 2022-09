ASUS ROG Phone6D Ultimate

Herní smartphony ROG se proslavily nejen brutálním výkonem, ale také širokým množstvím příslušenství či speciálním softwarem. Jak se povedl upravený model ROG Phone 6 s novým čipsetem od MediaTeku a unikátním chlazením?

Nedávno testovaný ROG Phone 6 Pro nás v redakci zaujal tradičně špičkovým výkonem, fantastickými reproduktory, ale také krásným displejem s vysokou obnovovací frekvencí. Nový ROG Phone 6D Ultimate přitom není nástupcem tohoto modelu, nýbrž pouze přináší upravený hardware. Co se změnilo a čím je 6D Ultimate zajímavý?

Technické parametry ASUS ROG Phone 6D Ultimate 512+18 GB Kompletní specifikace Konstrukce 173 × 77 × 10,4 mm , 247 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej AMOLED, 6,78" (2 448 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 9000+ , Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 33 990 Kč

Obsah balení: pestrý a zajímavý

Balení ROG Phonu 6D Ultimate se od modelu 6 Pro až na jednu výjimku nijak neliší, stále tak připomíná spíše papírovou vesmírnou loď než krabičku od telefonu. Kromě stylového otevírání v podobě povysunutí horní části zaujme také zpracování uvnitř i samotný obsah. Na uživatele zde čeká kromě telefonu rovněž 65W napájecí adaptér a pletený USB-C/USB-C kabel. Kromě toho krabička ukrývá také AR kartu, pomocí níž vás telefon seznámí s funkcí triggerů hned po spuštění, i ochranný kryt. Nechybí ani přídavný větráček.

Líbilo se nám originální balení

bohatý obsah

Konstrukční zpracování: poznáte rozdíly?

ROG Phone 6D Ultimate je v mnoha ohledech naprosto identický s dříve testovaným 6 Pro, a tak si namísto opětovného popisování stejného hardwaru vypůjčím některé kapitoly z předešlé recenze. Stále tak platí, že je ROG Phone 6D s takřka 250 gramy poměrně těžký a také velký mobilu, ovšem zrovna u herního telefonu to není vůbec na škodu, neboť se i díky velké ploše velmi příjemně drží. Boky jsou zaoblené tak akorát, rámečky jsou kovové a záda mají matnou povrchovou úpravu, na které otisky nejdou příliš vidět. Při držení telefonu v ruce jsem si vzpomněl na první generaci přenosné herní konzole PSP, která měla na šířku a délku v podstatě identické rozměry, pouze tloušťka byla dvakrát taková.

Další na první pohled ihned viditelnou inovací je klasické USB-C na levém boku. Zatímco předchozí generace zde měly USB-C v kombinaci s několika extra piny, zde najdeme již jen samotné USB-C, jehož dvojník se nachází rovněž na spodní straně, kde je také 3,5mm jack. Co naopak zůstalo (ačkoliv to oku laika unikne), jsou ultrazvukové senzory na horní straně, které slouží jako triggery. Ty mají nově podle mého názoru o něco přesnější odezvu, samozřejmě stále platí, že si je můžete přiřadit k různým tlačítkům ve hře a ROG má i různé příslušenství, které může herní zážitek ještě vylepšit.

Stále zůstává i základní zvýšená odolnost IPX4 či stylový PMOLED panel na zadní straně (přítomný pouze u Pro varianty) a svítící nápis Dare to Play. Tento displej zároveň může posloužit jako ukazatel stavu nabití baterie, příchozího hovoru či notifikací nebo signalizovat hraní hry. Jedná se o pěkný doplněk, který může potěšit nejen náruživé hráče.

Nakonec zmíním haptickou odezvu, která je, jak se na herní telefon sluší a patří, špičková. ASUS dlouhodobě umí zajistit velmi kvalitní haptickou odezvu a ROG Phone 6 v tomto ohledu není výjimkou. Těšit se tak můžete na sofistikované vibrace, ať už zrovna hrajete střílečky nebo jen píšete zprávu.

Líbilo se nám špičková haptika

PMOLED displej na zádech

pohodlně se drží

ultrazvukové triggery

dvojice USB-C

originální herní design

Nelíbilo se nám certifikace IP68 by přišla vhod

Displej: zkrátka parádní

Ihned po výkonu se většina fanoušků mobilního hraní zajímá o displej, se kterým se ASUS tentokrát opravdu vytáhl. Jedná se o 6,78" AMOLED panel, který nemá snad jediný nedostatek. Začněme obnovovací frekvencí, která činí fantastických 165 Hz, což značí extrémní plynulost pohybu prostředím, dotyková plocha má přitom rovněž velmi nadprůměrných 720 Hz. Výrobce se však zaměřil také na odezvu, která činí u displeje pouhou 1 ms, u dotykové plochy pak 23 ms. Vše se tak před vašima očima odvíjí naprosto plynule a ani uživatelé s nejnáročnějšími požadavky na vizuální kvalitou nebudou zklamáni.

Zobrazovací panel je však vhodný nejen ke hraní her, ostatně ty musí takto vysokou obnovovací frekvenci podporovat, aby si ji mohli hráči vychutnat, skvěle poslouží i ke sledování videí. V tomto ohledu jsem ocenil certifikaci HDR10+, takže můžete bez problémů sledovat HDR10+ obsah na YouTube nebo jinde. Oceňuji také vysoký maximální jas až 1 200 nitů, se kterým zase není problém hrát venku na přímém slunci. Výrobce dokonce na displej s ochranou Gorilla Glass Victus nanesl speciální film, který má zamezit drhnutí zpocených prstů o displej. Ani v těch nejstresovějších herních situacích se tak nemusí hráči strachovat. V tomto ohledu mi přijde trochu škoda snad jen to, že se ASUS nerozhodl implementovat rovnou i ultrazvukovou čtečku otisků prstů, která právě s vlhkými/mokrými prsty funguje lépe než čtečka optická, jedná se však jen o malou výtku.

Líbilo se nám vysoký jas

165Hz obnovovací frekvence

rychlá čtečka otisků prstů

ochrana Gorilla Glass Victus

Nelíbilo se nám potěšila by ultrazvuková čtečka

Zvuk: překoná možná i váš notebook

Zvuk obstarává dvojice hlasitých reproduktorů schovaných v rámečcích displeje, na nichž ASUS spolupracoval se společností Dirac. Výsledkem je fantasticky hrající smartphone, který dost možná překoná i kvalitu reprodukce u vašeho notebooku. Při poslechu hudby si všimnete vysoce nadprůměrných basů, ale také nezastřených středních tónů a výšek, které netahají za uši. Určitě na tom má svůj podíl i zesilovač Cirrus Logic CS35L45, který je zde pro každý reproduktor samostatně. V telefonu je pak pokročilý ekvalizér, kde si můžete vše přesně nastavit nebo vybrat z předvytvořených profilů. Pro hráče, kteří se nechtějí smířit s latencí u bezdrátových sluchátek, je zde i možnost drátového poslechu, ASUS ROG Phone 6 je však rovněž jedním z mála smartphonů, který využívá technologii Qualcomm Snapdragon Sound pro vyšší kvalitu bezdrátového přenosu.

Líbilo se nám špičkové reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: D jako Dimensity

Písmenko „D“ za číslovkou šest odkazuje na nově nasazený čipset Dimensity 9000+. Jedná se přitom o 4nm procesor s hlavním jádrem Cortex-X2 o taktu 3,35 GHz, kterému dělá společnost trojice jader Cortex-A710 (3,2 GHz) a čtyři jádra Cortex-A510 s taktem 1,8 GHz. O grafický výkon se pak stará Mali-G710. Je tak jasné, že po stránce výkonu tento čipset rozhodně nestrádá, ba naopak. Společnost procesoru dělá 16 GB RAM, což je maximum u použitého typu, kterým je LPDDR5X. Štědré 512GB úložiště je typu UFS 3.1, tedy rovněž to nejlepší, co máme v současnosti k dispozici.

Další zásadní novinkou je kromě použitého čipsetu upravené chlazení. Na zádech se totiž ukrývá speciální otvor pro chlazení, který využívá krokový motor, jenž ASUS nasadil již u ZenFonů, kde měl za úkol vyklopit fotoaparáty. V tomto případě se skládá z více než 50 komponent, využívá speciální zirkoniovou slitinu a výrobce garantuje více než 40 000 otevření/zavření. Zvýšená odolnost IPX4 je přitom platná, i když je tento „portál“ otevřený. Stejně tak neschází schopnost jej automaticky uzavřít, detekuje-li telefon volný pád. Otvor se pak automaticky otevře pouze s nasazeným větráčkem, případně je nutné spustit speciální čistící režim, kdy se otevře i bez větráčku. A výsledek? Výrobce slibuje, že díky tomuto systému chlazení si novinka udržuje teplotu nižší i o více než 3 stupně Celsia během hraní náročných her, jako je například Genshin Impact, oproti modelu ROG Phone 6 Pro.

ASUS ROG Phone 6 Pro

Během testování jsem bohužel nedisponoval modelem 6 Pro, s nímž bych mohl teplotu při stejné zátěži porovnat, aktivní chlazení (kvůli připojenému větráčku) se mi však osvědčilo a telefon si udržoval slušnou teplotu i po delším hraní CoD. Při spuštění zátěžových simulací samozřejmě i navzdory pokročilému chlazení došlo k výraznému zahřátí, i přesto si dovolím tvrdit, že lépe chlazený smartphone na našem trhu v současnosti hardcore hráči nenajdou.

Líbilo se nám inovativní chlazení

extrémně výkonný hardware

možnost externího chlazení

Výdrž baterie: 2 × 3 000 mAh

Telefon zásobuje energií dvojice článků o kapacitě 3 000 mAh, které tak mohou zajistit rychlejší nabíjení. Mimochodem díky upravenému designu mají rovněž napomáhat snižování zahřívání, ať už při používání telefonu nebo při nabíjení. Maximální nabíjecí výkon přitom činí 65 W a díky podpoře Power Delivery 3.0 není problém si s dodávaným adaptérem nabít klidně i jinou elektroniku. V neposlední řadě je velkou výhodou umístění sekundárního USB-C, takže lze komfortně hrát i při držení naležato. Výrobce má navíc pro hráče k dispozici režim, kdy s připojeným kabelem dochází k udržování požadované úrovně nabití baterie, aniž by se telefon zbytečně zahříval.

S plně nabitým smartphonem jsem se pak při občasném hraní Call of Duty a běžné práci na telefonu (e-maily, brouzdání po internetu, Telegram a dalších pár aplikací) zcela bez problémů dostal na jeden a půl i dva dny na nabití. Neznamená to však, že není možné telefon vybít třeba za 6 hodin, budete-li využívat 165Hz obnovovací frekvenci, plný jas, 5G připojení a hrát nějakou náročnou hru. Jako tradičně, ani tentokrát neumí ROG Phone bezdrátové nabíjení, u takto specificky zaměřeného smartphonu to však nepředstavuje žádný zásadnější problém.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

65W nabíjení

Konektivita: nejnovější standard Wi-Fi i 5G

ROG Phone 6D Ultimate podporuje nejnovější Bluetooth 5.3, ale také Wi-Fi 6E či 5G a Dual SIM. Z navigačních služeb je k dispozici GPS, BeiDou, QZSS, NavIC či evropské Galileo. Samozřejmě nechybí NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování s příslušenstvím.

Líbilo se nám vše důležité

Fotoaparát: výbava, kterou dobře známe

ROG Phone 6D Ultimate si sice nehraje na žádný fotomobil, za použitý hardware se přesto stydět nemusí. Ve výbavě najdeme 50Mpx senzor Sony IMX766 doplněný o 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv a slušné 5Mpx makro. Na čelní straně je 12Mpx snímač Sony IMX663, který zvládne záznam ve 4K, zatímco na zadní kameru lze natáčet i ve (vcelku zbytečném) 8K rozlišení.

Kvalita pořízených snímků neurazí, barevné podání je vcelku ucházející a nesetkal jsem se obvykle ani se špatně nastavenou expozicí. Horší je však fakt, že fotografie nejsou příliš ostré a dochází ke slévání detailů. Střechy domů či osoby v dálce tak často vypadají spíše jako olejomalba. Záběry z ultraširokoúhlého objektivu je pak ideální pořizovat pouze venku za dobrého světla, neboť trpí na zmíněný jev ještě víc. Celkově jsem však k ROG Phonu 6D Ultimate spíše smírný a k vyfocení momentek rozhodně poslouží dostatečně.

Líbilo se nám ucházející kvalita na poměry herního smartphonu

Nelíbilo se nám dochází ke slévání detailů

Software: herní funkce, kam se jen podíváš

Pravděpodobně tou nejdůležitější aplikací v telefonu je tzv. Armoury Crate – herní centrum, odkud můžete rychle spouštět hry, ale také měnit nastavení výkonu a výdrže v rámci několika profilů, komunikovat s herní komunitou ROG nebo sledovat vytížení komponent (teplota, využití RAM apod.). Dále je možné zde upravit nastavení RGB loga na zadní straně, regulovat rychlost ventilátoru (máte-li připojen AeroActive Cooler) či nastavit AirTriggers. Na Armoury Crate je pak navázán Herní džin, kterého aktivujete přímo ve hře posunutím prstu od levého kraje. Těšit se můžete na nespočet možností nastavení od obnovovací frekvence displeje přes nastavení oznámení až po natáčení videoklipu či tvorbu makra (sekvence nadefinovaných kroků podobně jako v kancelářském softwaru).

ASUS ROG Phone 6 Pro

Líbilo se nám speciální herní software s nepřeberným množstvím funkcí

uživatelé mají volnou ruku v nastavení výkonu a výdrže

Zhodnocení

ROG Phone 6D Ultimate je z mého pohledu zajímavý experiment a ukázka diverzifikace procesorů u stejného produktu podobně, jako je to běžné u notebooků. Výrobce si rozhodně zaslouží pochvalu za inovativní druh chlazení i nasazení velmi výkonného procesoru, přesto jsem však během používání nezpozoroval žádný významnější důvod, proč si nepořídit dříve představený ROG Phone 6 Pro, který je o dva tisíce korun levnější, pravdou však je, že k němu nedostanete přímo v balení přídavné chlazení. Volba je tak podle mě čistě na preferencích uživatelů a jejich sympatií k jednotlivým výrobcům procesorů.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz