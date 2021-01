Skvělá zpráva, chystaný Apple MacBook Pro by mohl podporovat SD karty

Fotografie: Apple.com

V letošním roce bychom se ze strany Applu měli dočkat nového MacBooku Pro, který by měl přinést hned několik novinek. Nedávno jsme informovali o tom, že Apple zřejmě odstraní nedávno zavedený Touch Bar. Zatímco některé vymoženosti tedy zřejmě zmizí, jiné zažijí pomyslnou renesanci. Tentokrát je řeč o slotu pro paměťové karty typu SD.

Někdo by mohl namítnout, že je například nevyužije či, že jde v době cloudu o celkem zbytečný prvek na těle tenkého zařízení. Zásadně proti by se však jistě postavili všichni fotografové, kteří musejí od roku 2016, kdy Apple SD slot na MacBooku Pro opustil, využívat různé redukce. Jiná cesta, jak snadno dostat fotografie z fotoaparátů do MacBooku Pro, totiž neexistuje. Letos by však dle informací Marka Gurmana z bloomberg.com měla nastat změna.

V případě, že se informace Gurmana potvrdí, bude návrat slotu pro SD karty patřit mezi velmi vítané změny. Podobně budou uživatelé kvitovat i výše zmíněné opuštění Touch Baru a jeho nahrazení funkčními klávesami. Dočkat bychom se měli 14 a 16palcového MacBooku Pro, který má navíc přinést i podporu magnetického příslušenství MagSafe a především pak implementaci nového procesoru Apple M1.