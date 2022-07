Testujeme oblíbený náramek Xiaomi Smart Band 7. Umí rovnou česky?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na českém trhu si již můžete pořídit nejnovější generaci chytrého náramku od Xiaomi. Nalézt jej můžete buď pod vcelku tradičním názvem Mi Band 7, nebo pod označením Smart Band 7. Vězte, že se liší jen název, nikoliv výbava. Samotný náramek prodělal větší designovou revoluci v loňském roce s příchodem Smart Bandu 6. Letos jsme se tak dočkali spíše drobnějších vylepšeních, která nejsou na první pohled tolik viditelná. Neznamená to však, že by nestála za řeč.

Například displej se na první pohled nezměnil. Pokud však budeme pátrat podrobněji, zjistíme, že Xiaomi vylepšovalo. Došlo k navýšení úhlopříčky z 1,56" na 1,62". V praxi jde o nepatrný rozdíl, který příliš nepocítíte. Nadále platí, že displej zabírá takřka celou čelní plochu a je v horní a dolní části zakulacený tak, aby kopíroval tvar samotného chytrého náramku. Jedním dechem je nutné dodat, že rámečky jsou stále poměrně tlusté, zdaleka displej nevypadá tak, jak se vám výrobce snaží namluvit v produktových materiálech.

Vítané zlepšení se týká jasu, jehož maximální hodnota narostla o 50 nitů na současných 500 nitů. Čitelnost je opravdu velmi dobrá, a to i na ostrém slunci. Běžně mívám jas nastavený na zhruba poloviční hodnotu a vše spolehlivě vidím. Jednoznačně se projevuje výhoda AMOLED panelu, který konkurence v této cenové hladině ne vždy mívá. S tím souvisí další letošní inovace v podobě Always-On, který se v řadě Band objevuje vůbec poprvé. Jde o velice užitečnou funkci, kdy máte aktuální čas vždy na očích, aniž byste se museli náramku dotknout, případně jakkoliv hýbat s rukou.

Párování probíhá skrze aplikace Mi Fitness pro Android a iOS. V aplikace si mimo jiné lze nastavit i ciferníky displeje. Na výběr jich máte vyšší desítky, přičemž samotný náramek jich udrží ve své paměti celkem 6. Ciferníky jsou zpravidla propracované a částečně uživatelsky upravitelné. Některé umožňují zobrazit například stav baterie, spálené kalorie či ušlé kroky daný den. Každý rovněž počítá s režimem Always-On a před stažením, které probíhá skrze telefon, uvidíte i vzhled Always-On režimu na konkrétním ciferníku, což se hodí.

Stáhnout Mi Fitness

Kapacita baterie pak narostla ze 125 na 180 mAh. Výdrž je však prozatím vyloženě tragická a nejhorší v historii všech Mi Bandů od Xiaomi. Při opravdu intenzivním používání, kdy náramek 24 hodin denně měří srdeční tep, okysličení krve a míru stresu, do toho denně chodí vyšší desítky notifikací z různých aplikací a jas displeje je nastaven na 50 % (režim Always-On je zapnutý), se výdrž pohybuje kolem pouhých 3 dnů. Jde o výrazný sešup oproti přibližně 6 dnům u loňské/předloňské generace.

Již pár týdnů po představení náramku Mi Band 7 je ale k dispozici česká lokalizace, což je rozhodně plus. Zpočátku však můžete mít drobné potíže s tím donutit náramek komunikovat v naší mateřštině. Vězte, že se vše nastavuje skrze již zmíněnou aplikaci Mi Fitness, kde zavítáte do karty Zařízení a zvolíte položku Jazyk. Může se stát, že bude vybrána čeština, ale náramek bude nadále v angličtině. Pomůže nastavení jiného jazyku a následně opětovně češtiny. Poté by již prostředí náramku mělo být česky, včetně háčků a čárek. Ty se korektně zobrazují i v případě notifikací. Problémem jsou pouze různé emotikony. Čeština pak chybí také na cifernících, což se ale týká zpravidla jen zkratek dnů v týdnu, které jsou anglicky.

Kde koupit nejvýhodněji Xiaomi Mi Band 7 Bez NFC Kč

Xiaomi Smart Band 7 nadále testujeme. Pokud vás cokoliv zajímá, zeptejte se nás v diskuzi pod tímto článkem.