Xiaomi Smart Band 7

Segment chytrých náramků už několik let ovládá Xiaomi se svou řadou Band. Nejnovějším přírůstkem do ní je Smart Band 7, který je evolucí loňského modelu. Těšit se můžete na větší displej, funkci Always-On nebo větší baterii. Výrazně také stoupl počet sportovních režimů. Pozitivem nadále zůstává příznivá cena.

Jaký je nejoblíbenější levný chytrý náramek? Za nás je to řada Band od Xiaomi a letos jsme se dočkali vydání verze Smart Band 7. Oproti předchůdci jsme se dočkali drobných vylepšení, zatímco cena zůstává příznivě nízko, jen lehce nad hranicí tisíce korun. Xiaomi tak poněkolikáté zadělalo na solidní úspěch.

Xiaomi Mi Band 7 – videorecenze

Obsah balení: klasická krabička

Smart Band 7 si domů přinesete v pěkné krabičce, ve které byste možná očekávali spíše ochranné pouzdro na telefon. Na každý pád v něm najdete kromě černého silikonového náramku také hlavní tělo, tedy samotný Smart Band 7. Dále je zde samozřejmě nabíjecí kabel.

Líbilo se nám vše potřebné v balení

Konstrukční zpracování: co se líbí, se nemění

Vzhledově se od loňského roku moc nezměnilo. Vlastně nejen od loňského, tento oválný tvar drží Xiaomi již pěknou řádku let a různě mění jen rozměry, displej a výbavu. Rozměry jsou poměrně důležité, často uživatelé řeší výměnné pásky a zde je nutné říci, že kvůli celkově menším rozměrům a naopak větší tloušťce loňské pásky ze Smart Bandu 6 pasovat nebudou.

Celkově sedí náramek velice příjemně na zápěstí a po krátkém čase o něm takřka nevíte, vše díky nízké hmotnosti. Povedený je i samotný materiál pásku, je příjemný na dotyk. Na celém těle nenajdete jediné tlačítko, za zmínku tak stojí pouze piny na spodní hraně, skrze které se náramek dobíjí.

Nemusíte se obávat ani vlhkého prostředí či vody. Náramek se chlubí odolností až do 5 ATM, což je ekvivalent ponoření do 50metrové hloubky. Na potápění však novinka rozhodně určena není. Určitě s ní však můžete plavat, zmoknout a podobně.

Líbilo se nám velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

voděodolnost do 5 ATM

Displej: zase o fous lepší

Displej zabírá skoro celou oválnou plochu, avšak rozhodně není tak velký jako v propagačních materiálech. Rámečky jsou jednoduše širší. Došlo k navýšení úhlopříčky z 1,56" na 1,62". V praxi jde o nepatrný rozdíl, který příliš nepocítíte. Vítané zlepšení se týká jasu, jehož maximální hodnota narostla o 50 nitů na současných 500 nitů. Čitelnost je opravdu velmi dobrá, a to i na ostrém slunci.

Běžně mívám jas nastavený na zhruba poloviční hodnotu a vše spolehlivě vidím. Jednoznačně se projevuje výhoda AMOLED panelu, který konkurence v této cenové hladině ne vždy mívá. S tím souvisí další letošní inovace v podobě Always-On, který se v řadě Band objevuje vůbec poprvé. Jde o velice užitečnou funkci, kdy máte aktuální čas vždy na očích, aniž byste se museli náramku dotknout, případně jakkoliv hýbat s rukou. Jedinou kaňkou na kráse zůstává absence automatické regulace jasu, jenže co chtít zhruba za tisíc korun.

Líbilo se nám velmi dobrá čitelnost

vysoká úroveň jasu

ještě větší úhlopříčka

Always-On

Systém a výkon: lehce drhnoucí čeština

Xiaomi nadále pokračuje ve svém aplikačním šílenství a tentokrát náramek máte ideálně párovat skrze aplikaci Mi Fitness. Ta pracuje nejen s Androidem, ale také s iOS. V aplikaci si mimo jiné lze nastavit i ciferníky displeje. Na výběr jich máte vyšší desítky, přičemž samotný náramek jich udrží ve své paměti celkem 6. Ciferníky jsou zpravidla propracované a částečně uživatelsky upravitelné. Některé umožňují zobrazit například stav baterie, spálené kalorie či ušlé kroky daný den. Výhodou je, že některé widgety jsou aktivní a lze se skrze ně dostat k dalším podrobnostem. Každý rovněž počítá s režimem Always-On a před stažením, které probíhá skrze telefon, uvidíte i vzhled Always-On režimu na konkrétním ciferníku, což se hodí.

Nastavení ciferníků skrze aplikace Mi Fitness

Samotná aplikace je poměrně přehledná a dobře počeštěná. Přehlednost je výsadou i prostředí samotného náramku, který se ovládá výhradně pomocí gest. Rychle si jej osvojíte. Dobrou zprávou je, že letos dorazila výrazně dříve česká lokalizace. Tou horší, že není zcela dokonalá. Výrazy jako „vydělat body“ namísto získat, případně „zahřívací fáze spánku“ namísto lehká jsou poněkud úsměvné. Nevrhá to však dobré světlo a doufejme, že výrobce lokalizaci vyladí.

Náramek vás umí upozornit na příchozí hovory a další notifikace, čeština se v nich zobrazuje korektně a zobrazíte i delší zprávu z WhatsApp či Telegramu. Problémem jsou jen smajlíky a občas přehnané vibrace. Pokud máte více nepřečtených e-mailů, náramek má tendenci na ně upozornit znovu, hromadně s dalším příchozím. Taktéž nesmyslně vibruje při zálohování dat například z již zmíněného WhatsApp. Na notifikace bohužel nelze nijak reagovat, dokonce nelze ani na hovor odpovědět automatickou SMS, jenže to lze levnému náramku jen těžko vyčítat.

Pod položkou „Více“ pak najdete mnoho dalších šikovných funkcí. Například budík, menstruační kalendář, stopky, minutku nebo možnost na dálku najít váš telefon. V poslední položce pak najdete nezbytné nastavení, kde lze zvolit jas displeje, režim nerušit nebo celý náramek vymazat.

Ať budete hledat jakkoliv, nenajdete NFC. Je to tím, že prozatím se na český trh dostala verze bez podpory bezkontaktního placení. Opakuje se tedy loňská situace. Velmi pravděpodobně se ale s menším zpožděním dočkáme i verze s NFC, kdy bude možné pomocí náramku platit v obchodech.

Líbilo se nám hlavní obrazovka s přizpůsobitelnými widgety

přehledné menu

plynulý chod

přehledná aplikace Mi Fitness

lokalizace do češtiny...

Nelíbilo se nám ...s drobnými nedodělky

nedokáže reagovat na notifikace

zatím jen verze bez NFC

Výdrž baterie: umí šokovat

Kapacita baterie narostla ze 125 na 180 mAh. Výdrž nás zprvu šokovala – byla tragická a nejhorší v historii všech Bandů od Xiaomi, avšak má to svůj důvod. Při opravdu intenzivním používání, kdy náramek 24 hodin denně měří srdeční tep, okysličení krve a míru stresu, do toho denně chodí vyšší desítky notifikací z různých aplikací a jas displeje je nastaven na 50 % včetně režimu Always-On, se výdrž pohybuje kolem pouhých 3 dnů. Brzy jsme však našli viníka, který za tristní výdrž může. Jde o Always-On. Nenápadná a šikovná funkce vycucá malou baterii neuvěřitelně rychle. Pokud ji vypnete, výdrž se ihned zdvojnásobí. Pokud si tedy rozmyslíte, co přesně potřebujete, lze se dostat na týdenní výdrž, která je této řadě vlastní.

O nabíjení se stará magnetický konektor, což se již tři generace nijak nemění. Více asi u levného náramku chtít nemůžeme. Nabití trvá zhruba hodinku a čtvrt.

Líbilo se nám nadále slušná výdrž

Sportovní funkce: velká nadílka

Omezovat se nijak speciálně nemusíte ve sportovních aktivitách, náramek jich umí měřit více než 110, ačkoliv samozřejmě, mnohé jsou si navzájem velmi podobné. Na každý pád jde o výrazný nárůst, loňský model disponoval pouze 30 sportovní režimy. Detaily měření jsou vidět v telefonní aplikaci, avšak mějte na paměti, že chybí GPS. Pokud chcete poziční systémy využít, musíte mít telefon u sebe. Naopak do vody se bát nemusíte, odolnost nechybí a sprcha či plavání je povoleno.

V největší permanenci bude zřejmě běhání: venku i na pásu. Zvolit si můžete také jízdu na kole či klasické posilování. Drtivou většinu činností náramek nedokáže sám detekovat a měření nespustí, je to tedy na vás. Například běh však rozpozná a nabídne vám spuštění měření sám. Najdete zde i tak netypické „sporty“, jako je například hraní deskových her. Veškeré naměřené údaje následně najdete v aplikaci Mi Fitness, kterou lze propojit se Stravou. Další fitness aplikace v tuto chvíli chybí, což je škoda.

Líbilo se nám bohatý výběr činností

Nelíbilo se nám většinu činností je zapotřebí ručně spustit

chybí GPS

Zhodnocení

Xiaomi Smart Band 7 prošel meziroční evolucí, která stojí za to. Máme zde vylepšený displej, do začátku češtinu a více sportovních režimů. Zázraky od levného náramku čekat nelze, ale je potřeba po roce zopakovat, že lepší chytrý náramek za podobné peníze budete hledat jen obtížně. Anebo je to jinak?

Konkurence

Ledacos nám napoví pohled mezi konkurenci. Jenže zde zjišťujeme, že takřka žádná není. O něco levněji seženete loňský Xiaomi Smart Band 6, který umí takřka totéž. Pokud jej máte, měnit nemusíte. Jiná situace panuje kolem loňské verze s NFC, ta má totiž prozatím trumf v podobě u nás podporovaných bezkontaktních plateb.

V obdobné kategorii se nalézá ještě Samsung Galaxy Fit2, jenže jde o starší náramek, který má výrazně menší displej a celkově i možnosti, přičemž není ani levnější.

