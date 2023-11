Testujeme nejlepší smartphone od Googlu. Jak na nás zapůsobil Pixel 8 Pro?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Google Pixel 8 Pro, který lze stále alespoň částečně považovat za referenční zařízení s Androidem, je v současnosti nejlépe vybaveným smartphonem od Googlu – výrobce, který má podle všeho do budoucna velké plány s hardwarovou divizí. Jaké jsou naše první dojmy z novinky, jež v rámci českého přeprodeje atakuje cenu 30 tisíc korun v základním 128GB provedení?

Za zapůjčení Google Pixelu 8 pro děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, provozující internetový obchod MP.cz, kde si smartphone můžete zakoupit.

Tradiční balení a odstín porcelánu

V environmentálním balení Pixelu 8 Pro, kde nenajdeme žádné plasty a samotná krabička není zbytečně velká, je uložen USB-C/USB-C kabel, nástroj pro vytažení SIM slotu, miniaturní manuály, ale také i dnes stále praktický adaptér (či redukce) z USB-A na USB-C.

Samotný smartphone pak dorazil v krémovém provedení „Porcelain“, které je velmi stylové a praktické zároveň, neboť na něm nejsou viditelné otisky prstů. Pochopitelně neschází ani pro moderní Pixely typický design, kdy na zařízení najdeme kovový rámeček napojený na horizontálně situovaný fotomodul.

Jedním z drobných rozdílů oproti předešlým Pixelům je pak skutečné napojení kovového rámečku na (rovněž kovový) fotomodul, dřív totiž spolu tyto dvě komponenty propojeny nebyly, ačkoliv to tak vypadalo. Zajímavostí rovněž je, že je z každé strany (na úrovni fotomodulu) umístěna dvojice anténních předělů, čistě teoreticky by tak případná oprava poškozeného fotomodulu nemusela obnášet výměnu kompletně celého rámečku, což je však jen naše domněnka.

Drahý, ale prémiový

Ani letošnímu vlajkovému modelu nechybí schopnost navodit patřičně prémiový pocit i díky vysoce kvalitní haptické odezvě. Velmi se nám líbí rovněž výše umístěná čtečka otisků prstů v displeji.

Trochu zamrzí, že ani letos Google nepřistoupil k implementaci ultrazvukové čtečky, která má obecně lepší vlastnosti při odemykání vlhkým, mokrým či promrzlým prstem, subjektivně se nám však zdá, že je použitá optická čtečka lepší než ta, s níž jsme se setkávali u předchozích generací. Funguje spolehlivě a rychle, snad ji tedy „nerozhodí“ nějaká budoucí aktualizace softwaru, neboť je Google celkem znám svými softwarovými přešlapy u nových Pixelů.

Velkým lákadlem je rovněž fotovýbava, kterou hodláme podrobně otestovat, stejně jako výkon nové generace proprietárního čipsetu Google Tensor. I díky němu pak Google slibuje softwarovou podporu až do roku 2030, což je (s výjimkou Fairphonu) nejdelší podpora u smartphonů s Androidem vůbec. Jako vždy nám do komentářů pod článkem můžete pokládat dotazy na vše, co vás zajímá.