Tesco Mobile vylepšuje mobilní aplikaci. Propojuje tarif s pokladnami v prodejnách

Virtuální operátor Tesco Mobile uvedl novou verzi své mobilní aplikace pro iOS a Android. „Zatímco běžné aplikace operátorů fungují primárně jako nástroj pro správu vyúčtování, my sázíme na integraci do nákupního chování. Chceme, aby aplikace byla pro zákazníka užitečná každý den, nejen v momentě, kdy mu dojde kredit,“ uvádí Tomáš Martiňák, generální manažer Tesco Mobile pro Českou a Slovenskou republiku.
Klíčové funkce nové aplikace Tesco Mobile
- Propojení s pokladnami Tesco
Po dobití kreditu se zákazníkům okamžitě zobrazují digitální poukázky na nákup v prodejnách. Systém odstraňuje potřebu schraňovat papírové kupony a hlídat jejich platnost – vše je dostupné přímo v mobilu.
- Inovovaná správa „Moje rodina“
Uživatelé mohou snadno spravovat až 10 čísel pod jedním účtem, přepínat mezi profily, nastavovat tarify jednotlivým členům a sledovat jejich spotřebu. Součástí je i benefit volání zdarma v rámci rodiny.
- DIGI platba ze zapamatované karty
Umožňuje automatické strhávání měsíční ceny za vybraný tarif přímo z uložené karty. Odpadá nutnost ručního dobíjení, což řeší hlavní nevýhodu předplacených karet.
- Vylepšený UX design
Rychlejší přístup k informacím o čerpaných slevách a aktuálním stavu služeb zvyšuje komfort každodenního používání.
- Herní prvek Suri Jump
Integrovaná mobilní hra, kde uživatelé soutěží o věcné ceny.
- Kompletní nastavení přímo v aplikaci
Od změny tarifu po aktivaci služeb – vše vyřídí uživatel online, bez nutnosti volat infolinku nebo navštěvovat prodejnu.
Nová verze aplikace Tesco Mobile je každopádně již dostupná ke stažení v Google Play i App Store.