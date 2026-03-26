Tesco Mobile vylepšuje mobilní aplikaci. Propojuje tarif s pokladnami v prodejnách

Marek Vacovský
Fotografie: Tesco Mobile
  • Tesco Mobile představuje novou generaci své mobilní aplikace pro iOS a Android
  • Přináší propojení s pokladnami Tesco, správu rodinných tarifů a DIGI platby

Virtuální operátor Tesco Mobile uvedl novou verzi své mobilní aplikace pro iOS a Android. „Zatímco běžné aplikace operátorů fungují primárně jako nástroj pro správu vyúčtování, my sázíme na integraci do nákupního chování. Chceme, aby aplikace byla pro zákazníka užitečná každý den, nejen v momentě, kdy mu dojde kredit,“ uvádí Tomáš Martiňák, generální manažer Tesco Mobile pro Českou a Slovenskou republiku.

Klíčové funkce nové aplikace Tesco Mobile


  • Propojení s pokladnami Tesco
    Po dobití kreditu se zákazníkům okamžitě zobrazují digitální poukázky na nákup v prodejnách. Systém odstraňuje potřebu schraňovat papírové kupony a hlídat jejich platnost – vše je dostupné přímo v mobilu.
  • Inovovaná správa „Moje rodina“
    Uživatelé mohou snadno spravovat až 10 čísel pod jedním účtem, přepínat mezi profily, nastavovat tarify jednotlivým členům a sledovat jejich spotřebu. Součástí je i benefit volání zdarma v rámci rodiny.
  • DIGI platba ze zapamatované karty
    Umožňuje automatické strhávání měsíční ceny za vybraný tarif přímo z uložené karty. Odpadá nutnost ručního dobíjení, což řeší hlavní nevýhodu předplacených karet.
  • Vylepšený UX design
    Rychlejší přístup k informacím o čerpaných slevách a aktuálním stavu služeb zvyšuje komfort každodenního používání.
  • Herní prvek Suri Jump
    Integrovaná mobilní hra, kde uživatelé soutěží o věcné ceny.
  • Kompletní nastavení přímo v aplikaci
    Od změny tarifu po aktivaci služeb – vše vyřídí uživatel online, bez nutnosti volat infolinku nebo navštěvovat prodejnu.

Nová verze aplikace Tesco Mobile je každopádně již dostupná ke stažení v Google Play i App Store.

tisková zpráva
