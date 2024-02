Telefony s ohebným displejem nabírají na síle. Trhu dominuje Samsung

Telefony se skládací konstrukcí a ohebným displejem jsou mezi námi zhruba posledních 5 let. Za tu dobu ale zlevnily jen velmi nepatrně, a to navzdory tomu, že se vykrystalizovaly hned dvě konstrukční řady. Celkově velké mobily knížkového typu a dále možná oblíbenější a cenově dostupnější véčka. Dle nejnovější zprávy agentury TrendForce se za celý loňský rok 2023 celosvětově dodalo 15,9 miliónů telefonů s ohebným displejem, což ovšem představuje pouze 1,4% podíl na prodeji všech chytrých mobilů.

Foldable futures falter? 2024's global foldable phone shipments miss the mark, as Samsung battles to hold onto 60% dominance. Meanwhile, Huawei eyes a breakthrough past 20%! Dive into TrendForce analysis on this scoop...https://t.co/Ipz4TFqtON