Pokud máte slabost pro smartphony s ohebným displejem, jistě jste už slyšeli o Huawei Mate Xs 2, jehož evropský debut se konal nedávno v Istanbulu. Telefon je to přitom nesmírně zajímavý, neboť si zachovává netradiční konstrukci s displejem na vnější straně a rovněž má špičkovou fotovýbavu. Jaké jsou mé dojmy z jeho několikatýdenního používání?

Původní Huawei Mate Xs byl prvním ohebným smartphonem výrobce nabízeným i na našem trhu. Jeho nástupce se u nás sice momentálně oficiálně neprodává, rozhodně však stojí za pozornost, neboť přináší kromě vylepšeného displeje také pozměněnou konstrukci a několik dalších zajímavostí. Jak se osvědčil v našem testu?

Technické parametry Huawei Mate Xs 2 Kompletní specifikace Konstrukce 156,5 × 75,5 × 11,1 mm , 255 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ne Displej AMOLED, 7,8" (2 480 × 2 200 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: nanoSD Datové funkce 5G: ne , LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém HarmonyOS Akumulátor 4 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 54 000 Kč

Obsah balení: se vším všudy

Huawei se na rozdíl od Applu či Samsungu nesnaží zákazníkům brnkat na environmentální notu (což podle mě valná většina ocení). V pěkně zpracované krabičce tak najdeme kromě telefonu samotného (v rozloženém stavu) rovněž 66W adaptér, USB-A/USB-C kabel, manuály s nástrojem pro vytažení SIM a rovněž ochranné pouzdro, ke kterému se dostanu v další kapitole.

UNBOXING: Huawei Mate Xs 2

Líbilo se nám včetně nabíjecího adaptéru

Konstrukční zpracování: chce to trochu odvahy a trochu síly

Huawei Mate Xs 2 je v současnosti pravděpodobně jediným smartphonem s ohebným displejem na vnější straně, kterým se chlubila i vůbec první komerční skládačka Royole FlexPai. S tím se pojí také několik výhod a nevýhod. Asi první přijde na mysl odolnost takového zařízení, které je v podstatě jeden velký displej a v zavřeném stavu jej zkrátka (ať chcete, nebo ne), vždy položíte na displej. Osobně jsem tak byl hodně opatrný, kam telefon pokládám a určitě bych neriskoval jej dát třeba na beton či jiný nerovný a ostrý povrch, neboť je výměna displeje extrémně drahá. Po prvních dnech, kdy strach trochu otupěl, jsem začal používat Mate Xs 2 naprosto stejně jako telefony klasické konstrukce.

Sundávání pouzdra umí být otravné.

Mate Xs 2 tak okusil stoly, koberce, dřevo, ale i „kastlík“ v autě, kde mám drobné a další nepořádek. A ačkoliv jsem displej dost často kontroloval, neshledal jsem na něm žádné škrábance. Poté, co jsem si takto vyzkoušet odolnost telefonu (respektive displeje), jsem vyzkoušel dodávané pouzdro. S ním je menší část displeje schována pod krytem, stejně jako boky, pokud však chcete telefon rozprostřít, musíte nejprve i částečně sundat pouzdro. Sice poté může posloužit jako stojánek, ale neustále nasazování a sundávání pouzdra na levý bok mě přišlo dost otravné. Výhodou jeho používání však může s trochou nadsázky být, že méně využíváte celý displej, a šetříte tak energii.

Proces rozevření obstarává tlačítko pod fotomodulem. Jeho zmáčknutím se displej rozevře zhruba do úhlu 45 stupňů, zbytek je pak na uživateli. Akt rozevření chce přitom trochu cviku, neboť se zpočátku může čerstvému uživateli zdát, že je pant až příliš tuhý a obává se poškození. Postupem času však zjistíte, kolik síly je potřeba k relativně rychlému rozevření, podobně jako se u nového auta naučíte, jak moc silně je potřeba zavřít dveře, aby zbytečně nebouchly, ale ani nezůstaly nedovřené. Rozhodně se však u Mate Xs 2 netěšte na efektní cvaknutí jako u ohebných smartphonů véčkové konstrukce či třeba konkurenčního Z Foldu 3.

Novinka je mezigeneračně o 45 gramů lehčí a je to znát.

Kde došlo k velkým změnám, to je konstrukce, která je nově s výjimkou části ukrývající USB-C, fyzická tlačítka či fotomodul tenčí a rovnoměrná. Ještě víc než tloušťka na mě však zapůsobila o 45 gramů nižší hmotnost, což už je zkrátka dost velký rozdíl, když vážila předešlá generace 300 gramů. Kde se naopak nic moc nezměnilo, to je zvýšená odolnost. Mobil sice nemá problém zvládnout menší déšť (což jsem si sám otestoval), ale certifikací typu IPX8 se zkrátka pochlubit nemůže, v tomto ohledu má Samsung hodně navrch. Designově se mi pak Xs 2 líbí a díky zaobleným okrajům se i v zavřeném stavu velmi příjemně drží. Zásluhu má na tom i samotný displej, který je skvěle přilnavý. Příjemně se drží i v rozevřeném stavu a za vystouplou část lze lépe uchopit, podobně jako u fotoaparátů.

Na pravém boku je pak kolébka hlasitosti a pohotová kapacitní čtečka otisků prstů, která zároveň funguje jako vypínací tlačítko. Výčet zakončí USB-C na spodní straně umístěné v úplném rohu a hybridní slot, do něhož lze dostat dvě nanoSIM karty, případně zvolit kombinací nanoSIM a Nano Memory paměťové karty.

Líbilo se nám originální design

mezigeneračně výrazně lehčí

dobře se drží

podpora paměťových karet

Nelíbilo se nám bez certifikace zvýšené odolnosti

Displej: mírně menší, ale zato se 120 Hz

Huawei Mate Xs 2 má nově o něco menší 7,8" OLED panel, což však vůbec nevadí, protože budete mít i tak k dispozici opravdu velkou obrazovku. Jedná se totiž o vysoce kvalitní displej s podporou 120Hz obnovovací frekvence, jemností 424 PPI i velmi vysokým maximálním jasem, takže nebyl problém si číst obsah ani venku během slunného poledne. Nově má být navíc displej skládající se z několika vrstev odolnější, což jsem už v podstatě rozebíral v předchozí kapitole. Velkou výhodou této konstrukce je pak možnost využívat „hlavní“ displej i ve zmenšeném stavu, což znamená, že do telefonu nemusí být integrován další jako právě u Z Foldu 3 nebo Oppo Find N.

V zavřeném stavu přitom čeká na uživatele 6,5" uhlopříčka, takže vyřídíte většinu důležitých věcí naprosto komfortně bez potřeby zařízení rozevírat. Další výhodou je v podstatě absence ohybu mezi dvěma stranami displeje. Respektive i zde lze při správném světle a úhlu vidět, kde se nachází pant, oproti smartphonům s vnitřním ohebným displejem však jde o velký rozdíl.

Líbilo se nám takřka neviditelný ohyb displeje

120Hz obnovovací frekvence

krásné podání barev

vysoké rozlišení

praktický 6,5" displej ve složeném stavu

Nelíbilo se nám displej je náchylnější na škrábance

Zvuk: dva jsou lepší než jeden

Navzdory nižší hmotnosti se Huawei podařilo osadit telefon hned dvěma hlasitými reproduktory, oba se přitom mohou pochlubit velmi solidní kvalitou i dostatečnou hlasitostí. Pochválit mohu rovněž kvalitu přenosu zvuku během hovorů. S protistranou jsme se slyšeli navzájem bez jakýchkoliv problémů.

Líbilo se nám vysoká hlasitost i kvalita zvukového podání

Výkon hardwaru: Snapdragon 888 s 4G

Srdcem telefonu je oblíbený Snapdragon 888, který je však kvůli americkým sankcím očesán o 5G. Nic jiného se však nemění, uživatelé se tak mohou těšit na dostatek výkonu na léta dopředu. Ano, nejedná se o zcela nejnovější Snapdragon 8 Gen1, to vám však bohatě vynahradí štědré 512GB úložiště a 12 GB RAM.

Líbilo se nám obrovské úložiště

dostačující výkon

Výdrž baterie: návyková rychlost

Velký displej s aktivovanou 120Hz obnovovací frekvencí a vysokým jasem spolu s náročnějším používáním si vybere svou daň – nikdy jsem se tak nedostal (při mém stylu používání) na více než jeden den výdrže na nabití. Často jsem naopak obvykle v průběhu dne na chvíli připojil zařízení k dodávanému 66W adaptéru, kde se nabíjí velmi rychle. Jakmile Mate Xs 2 připojíte k nabíječce, objeví se na displeji doporučení telefon nabíjet rozložený, evidentně kvůli tomu, aby nevznikalo více tepla. Takto se lze dostat z 0 na 100 % baterie o kapacitě 4 600 mAh zhruba za 40 minut. Mínusem je pak absence bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám extrémně rychlé drátové nabíjení

dlouhá výdrž

Nelíbilo se nám nemá bezdrátové nabíjení

Konektivita: až na 5G má všechno

Ohebná novinka od Huawei nabídne až na chybějící 5G velmi slušnou výbavu v oblasti konektivity, neboť jí nechybí Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 nebo polohové služby GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo a QZSS. Potěší rovněž USB-C 3.1 či NFC, lze využít i k placení díky podpoře Curve.

Líbilo se nám až na 5G kompletní konektivita

Nelíbilo se nám bez 5G

Fotoaparát: nenechá vás ve štychu

Fotovýbava Huawei Mate Xs 2 dělá z tohoto zařízení nejlépe fotící ohebný smartphone, což můžete sami posoudit na přiložených snímcích. Kromě zcela nové 10,7Mpx selfie kamerky s velmi širokým rozsahem záběru, která zvládne natáčet ve 4K a má tři úrovně přiblížení přednastavených přímo ve fotoaplikaci (fotky z ní vypadají skvěle), je na zadní straně hlavní 50Mpx fotoaparát s laserovým ostřením, 8Mpx trojnásobný teleobjektiv a 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv. S telefonem jsem měl přitom možnost fotit v různých světelných podmínkách, během slunného i zamračeného dne, při západu slunce, ve tmě a nikdy mě nenechal na holičkách. Snímky z něj mají pěkné barevné podání, které sice nekřičí všemi barvičkami jako u konkurence nebo Pixelů, zato však lépe odpovídá realitě a stále je na něj hezký pohled. Samozřejmostí je také správně nastavená expozice, dostatek detailů (a to i na ultraširokoúhlý objektiv či teleobjektiv) či správně zaostřené objekty.

Standardní fotoaparát Trojnásobný teleobjektiv Širokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 13 Mpx 10,7 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.4 f/2.2 f/2.2 Ohnisková délka 27 mm 52 mm 13 mm Stabilizace bez stabilizace optická bez stabilizace bez stabilizace Zaostření PDAF, Laser AF PDAF fixní fixní

Denní snímky

Snímky pořízené za zhoršených světelných podmínek

Fotografie vyfocené selfie kamerou

Na celou obrazovku Zabudovaná selfie kamerka je jednou z hlavních novinek oproti předchozí verzi, přikládáme proto ukázku běžných i portrétních snímků

Huawei Mate Xs 2 4K 60 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

nadprůměrné noční snímky

Software: méně problémový, než si myslíte

Stejně jako všechny nové telefony Huawei, nepodporuje ani ohebný Mate Xs 2 Google služby, což v současnosti ale vlastně už nemusí být příliš velký problém. Huawei nahradil Obchod Play vlastním virtuálním obchodem AppGallery, který v současnosti obsahuje obrovské množství chytrých aplikací (namátkou Telegram, Vodafone TV, TikTok, KB, Snapchat, Mapy.cz a spoustu dalších). Další aplikace si můžete doinstalovat skrze APKPure či Gspace, osobně mi tak opravdu chyběla pouze možnost používat Android Auto. Na veškeré možnosti se zaměřuji v samostatném článku, který bude zveřejněn již zítra (18. července 2022) na mobilenet.cz. Z praktických dojmů z používání mohu pochválit svižnost systému, ale v rozevřeném stavu hlavně návyková gesta na práci s obrazovkou. Otevřenou aplikaci stačí posunout od spodního okraje doleva, čímž vznikne režim dvou aplikací v oknech vedle sebe nebo doprava, čímž se aplikace přepne do zobrazení plovoucího okna. Jak to vypadá, uvidíte ve videorecenzi, kterou brzy publikujeme.

Líbilo se nám dobře odladěný software

Huawei aktivně rozšiřuje nabídku AppGallery

skvěle vymyšlená gesta pro práci s velkou obrazovku

Nelíbilo se nám absence Android Auto

Zhodnocení

Huawei Mate Xs 2 je povedeným smartphonem, u kterého by mě (pokud by se prodával na našem trhu) mrzela nedostupnost Android Auto a částečně i absence 5G. S HarmonyOS lze v ostatních ohledech v současnosti bez problémů fungovat, stejně tak lze se zařízením bezkontaktně platit a zapomenout nesmím ani na krásný 120Hz displej, originální design či nadprůměrnou fotovýbavu, s níž strčí Mate Xs 2 současnou konkurenci do kapsy.

Konkurence

Přímou konkurencí pro Huawei Mate Xs 2 je Samsung Galaxy Z Fold3, který sází na displej uvnitř konstrukce doplněný o menší vnější obrazovku. Výhodou Samsungu je klasická podpora Google služeb, za nevýhodu lze považovat značně pomalejší nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Fold3 512 GB Rozměry 158,2 × 67,1 × 16 mm , 271 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh Kč 33 090 Kč

Povedeným, avšak u nás rovněž nedostupným modelem, je Oppo Find N, které nabídne kompaktnější rozměry i velmi pěkně zpracovaný ohebný panel.

Přejít do katalogu Oppo Find N Rozměry 132,6 × 140,2 × 8 mm , 275 g Displej AMOLED, 7,1" (1 920 × 1 792 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz