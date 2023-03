T-Mobile odkoupil mobilního operátora Ryana Reynoldse za více než 30 miliard korun

Ačkoliv u nás mobilní operátor Mint Mobile nikdy nebyl (a zřejmě ani nebude) nabízet své služby, možná jste v minulosti zaznamenali zábavné reklamní spoty herce Ryana Reynoldse, který je spolumajitelem této společnosti. Mint Mobile se přitom od začátku soustředil na trh s předplacenými kartami, kde zákazníkům nabízel výhodné ceny, ale také kvalitní pokrytí díky využívání infrastruktury amerického operátora T-Mobile.

DEVELOPMINT: T-Mobile has reached an agreement to acquire Mint Mobile, Ultra Mobile and Plum. Two guys you might know explain it all below.



