Michal Pavlíček
Takhle mělo vypadat Xiaomi 17 Air. Bylo by tenčí než konkurent od Applu
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Mobil mě vypadat podobně jako iPhone Air, ale mít dva zadní foťáky
  • Displej měl lákat 6,59" úhlopříčkou
  • Tloušťka se zastavila 5,5 milimetrech

Tenké telefony byly jedním z hlavních témat mobilního světa v roce 2025 a do jisté míry tomu tak zřejmě bude i v roce letošním. Tenké telefony už má v nabídce Samsung, Apple, Nubia, Motorola a brzy se přidá například i Honor. Dle informátora Digi Times ze sociální sítě Weibo (viz weibo.com) mělo připravenou svou odpověď i Xiaomi. Měla se jmenovat Xiaomi 17 Air a nyní se můžeme podívat na prototyp, který demonstruje vzhled.

Prototyp nevydaného Xiaomi 17 Air

Vzhledově mělo Xiaomi 17 Air připomínat iPhone Air od Applu. Záda měla být matná, výjimkou byl horizontálně orientovaný modul pro fotoaparáty. Na rozdíl od Applu je množné číslo zcela na místě. Xiaomi totiž plánovalo nasadit dva objektivy. Nakonec nepředstavené Xiaomi mělo dále lákat na 6,59" AMOLED displej a především pak tloušťku těla pouhých 5,5 milimetrů, což je o 0,1 milimetru méně než v případě již zmíněného iPhonu Air.

Další spekulace, tentokrát od informátora vystupující pod přezdívkou Digital Chat Station (viz weibo.com), naznačují, že mobil měl být osazen procesorem Snapdragon 8 Gen 5, 200megapixelovým fotoaparátem a velmi překvapivě i nadprůměrnou baterií s kapacitou 6 000 mAh. Tím by Xiaomi mezi tenkými telefony jednoznačně dominovalo.

Bohužel vše naznačuje faktu, že se Xiaomi 17 Air nikdy nestane finálním zařízením a zůstane pouze u prototypu. Není však vyloučeno, že poznatky z tohoto vývoje Xiaomi v budoucnu využije pro jiný model.

