Tak tohle vážně (ne)chcete. 10 nejšílenějších kousků příslušenství pro mobily

Fotografie: Erik McLean, unsplash.com

Pouzdro, sluchátka, možná hodinky nebo reproduktor – takové příslušenství k telefonu má snad každý. Vedle nudné klasiky pro masy jsou zde ale kousky, nad kterými zůstává rozum stát. A nejde jen o potrhlé představy nudících se designérů, protože odkazy na konkrétní internetové obchody ukazují, že to jejich autoři myslí naprosto vážně.

10. Pouzdro ve tvaru pistole

Výrobci mobilů se nám snaží podsouvat velice tenké přístroje s luxusně hladkým a lesklým povrchem. Toho si ale moc neužijeme, protože kvůli jeho nepraktičnosti okamžitě putují do pouzdra.

To nám vedle nezbytné ochrany také umožňuje lépe vyjádřit osobnost. Někdo proto sáhne po pouzdru s jednorožcem a duhou, jiný zase ventiluje agresivnější stránku osobnosti a sáhne po pouzdru ve tvaru pistole. Co by se mohlo jenom pokazit?

9. Pouzdro pro správné chlapy

Kromě estetických přínosů může vhodně zvolené pouzdro také nečekaným způsobem rozšířit schopnosti samotného telefonu. Osobně třeba nechápu, jak jsem mohl přežít ty dlouhé roky s dotykovým telefonem bez pouzdra s vyklápěcí nožičkou. Tento obal na iPhone jde však mnohem dál.

Vedle drsně vypadající ochrany proti nárazu a závitu pro stativ má navíc i otvírák lahví a cigaretový zapalovač. Ten má vlastní napájení a na jedno nabití vydrží zapálit až 250 cigaret. Člověk by kvůli tomu skoro začal kouřit...

8. Dokonalé zvířecí selfie

Jsou dva druhy objektů, jejichž natáčení a fotografování je mistrovským uměním – děti a zvířata. V případě druhé skupiny je zde jednoduchý trik, jak upoutat jejich pozornost a pořídit si perfektní selfie.

Geniální nápady bývají obvykle velice jednoduché a Pooch Selfie je jen kus plastu, se kterým můžete přichytit míček pro psa na svůj telefon. Tisíce lajků pod vaší novou profilovou fotkou máte prakticky jisté.

7. A zase ta zvířata...

Propojení světa zvířat a mobilních telefonů dává mnohdy bizarní výsledky. A zatímco pomůcka pro focení zvířecích selfies ještě dává jakž takž smysl, tato vesta pro psy plná LED je výstřelkem, který mluví sám za sebe.

Jeho úkolem totiž není jen udržet psa v teple a zajistit mu bezpečí pomocí výrazného osvětlení, ale také jej můžete nechat blikat do rytmu hudby, kterou právě posloucháte, a pozor – dokonce na něj napsat nějaký text. Tady jsou veškeré komentáře zbytečné.

6. Teleobjektiv pro mobil

Jakmile výrobci mobilů pochopili, že soupeřit v počtu megapixelů nemá smysl, vrhli se na další disciplínu v podobě zvětšení teleobjektivu. Zvláště pak v Číně našli jakousi bizarní zálibu ve fotografování Měsíce a lze očekávat, že při tomto tempu vývoje budou jejich zařízení za pár let pořizovat snímky legendární lidské šlépěje v tamním prachu.

Pokud je vám líto, že takovými schopnostmi váš přístroj nedisponuje, pak nemusíte hned běžet pro nový. S tímto nasazovacím teleobjektivem získáte osminásobné optické přiblížení za pouhých 15 dolarů. A výrobci zrcadlovek se mohou jít pást.

5. Když si nechcete zvykat na mobil

Zažili jste ještě éru pevných linek? Jakkoli byly nepraktické, nelze jim vytknout značnou míru ergonomie sluchátek. Ta měla velkou pohodlnou část na ucho, mikrofon směrovaný proti ústům a kvalitní madlo – tomu se dnešní skleněné placky vůbec nemohou rovnat.

Naštěstí existuje způsob, jak tyto dva světy propojit dohromady. Toto handsfree připojíte 3,5mm jackem k telefonu (také retro, co?) a můžete vesele volat. Kromě lepší ergonomie snížíte dávku radiace absorbovanou mozkem až o 99 %. A to se vyplatí.

4. Futuristické handsfree rukavice

Naopak toto handsfree vypadá jako z budoucnosti, kdy lidé telefonují pouze s využitím lidského těla a vestavěných implantátů. Tohoto triku je zde dosaženo pomocí speciální kožené rukavice s integrovaným reproduktorem v palci a mikrofonem v malíčku.

K ovládání pak použijete tlačítka na zápěstí a hovor provedete pomocí typického gesta, jakým se obvykle telefonování označuje. Otázkou ale zůstává, zda se stále jedná o handsfree, když k telefonování potřebujete ruku.

3. Minimalistické handsfree

Naopak hadsfree pojmenované jako Cell Mate se snaží uvolnit vám ruce co nejjednodušším způsobem.

V podstatě se jedná jen o kus drátu s držákem vašeho současného telefonu. Za pouhých 12,99 dolarů (asi 270 korun) plus poštovné a balné (prozatím jen v USA) získáte nejenom tento stylový produkt, ale také se zbavíte častých neduhů běžných handsfree: složitého propojování, vybíjení baterií nebo zhoršeného příjmu. No, nekupte to.

2. Robotický čistič pro mobil

Pamatujete tu dobu, kdy jste přešli z tlačítkového mobilu na dotykový? Pro mnohé bylo těžké odklonit se o 180° od pravidla, že na displej se nesahá a u úzkostnějších povah to vyvolávalo neustálou touhu čistit šmouhy na displeji.

Pokud jste obsesivně-kompulzivní, pak vám s neustálým čištěním displejů mobilů a tabletů může pomoci tento robot z Japonska. Vypadá podobně jako chytré vysavače pro domácnost a podobně i funguje. Pozná dokonce okraje zařízení, takže z něj nesjede. Co víc si přát.

1. Belfie stick

Možná se divíte, proč v tomto seznamu není nechvalně proslulá selfie tyč. Tento kousek příslušenství je natolik kontroverzní, že jeho používání dokonce zakazují některá muzea a galerie. Vypadalo to, že něco takového už nemůže být překonáno, ale opak je pravdou.

Přidáním jednoho kloubu navíc vzniklo zařízení vhodné k fotografování zadních částí těla, tedy tzv. belfie. Nově už tak nepotřebujete zrcadlo ani pomoc přítele. A nezapomeňte, kdo na Facebooku nebo Instagramu nevystrčí zadek, ten jako by nebyl.