Velká vánoční soutěž s PanzerGlass o 5x Apple Watch Series 9

Fotografie: PanzerGlass

Vánoce se každým dnem blíží, a nejen z tohoto důvodu si dánský výrobce PanzerGlass připravil pro své zákazníky velkou vánoční soutěž o pět hodinek Apple Watch series 9. Stačí zakoupit libovolný PanzerGlass produkt u autorizovaných prodejců, nákup zaregistrovat na www.ochrandisplej.cz/soutez a pak jen mít trochu štěstí.

Losování výherců probíhá každý týden, a to až do 7. ledna. Šanci na výhru mají tedy i ti, kteří PanzerGlass příslušenství dostanou teprve pod stromečkem. Pro zapojení do soutěže je kromě sériového čísla potřeba i účtenka a kontaktní mail. Podmínky soutěže a další informace jsou uvedené na výše uvedené soutěžní stránce.

Příslušenství pro každého

Ochranné příslušenství PanzerGlass se perfektně hodí jako dárek pod vánoční stromeček. Ať už kupujete například nový iPhone 15, Apple Watch Ultra, stylové Xiaomi 13T nebo populární Samsung Galaxy A54, vždy se rovnou vyplatí i obdarovanému dát kryt nebo sklo. PanzerGlass má aktuálně v nabídce vysoce odolná tvrzená skla v mnoha variantách, extrémně odolné kryty ClearCase a HardCase, kryty FullProtection na hodinky Apple Watch nebo nově i ochranná skla HOOPS na čočky fotoaparátu. Stejně tak ale jistě i potěší samostatné PanzerGlass příslušenství pro někoho, kdo si již radost novým zařízením udělal během roku. Navíc kromě samotného krytu nebo skla dostane i možnost se stále zapojit do soutěže o Apple Watch Series 9.

Mezi autorizované prodejce PanzerGlass v České Republice patří Mobil Pohotovost, Alza.cz, T-Mobile, iWant, Datart, Space, CZC.cz, Krakens, Coradia, iGOODS, Applemix.cz, Samsung značkové prodejny, Mall.cz, Noco, Smarty, Applegang.cz, Panzerprotect.czv a iloveServis České Budějovice.