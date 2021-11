Tablety zažívají s pandemií renesanci. Využívá je 5 ze 6 Čechů

Fotografie: Lenovo

Zatímco ještě před dvěma lety se mohlo zdát, že si čím dál více lidí vystačí jen s kombinací počítače a chytrého telefonu, dnes je jasné, že odepsat tablety by bylo velkou chybou. Jejich parametry, jako je flexibilita, nízká hmotnost a snadná přenositelnost, se ukázaly jako klíčové vlastnosti v situaci, kdy většina lidí tráví více času online jak z pracovních důvodů, tak i ve volném čase. To se přirozeně podepisuje i na prodejích těchto kompaktních zařízení. Jen od začátku pandemie si nový tablet pořídilo 36 % Čechů. Celkem tak v Česku tablet používá už pět ze šesti lidí. Ukázal to průzkum společnosti Lenovo realizovaný u příležitosti uvedení nového multimediálního tabletu Yoga Tab 13 na trh.

Téměř polovina lidí si je navíc podle průzkumu v současnosti ochotna připlatit za tablet vyšší kvality. Nejčastěji jsou připraveni sáhnout hlouběji do peněženky pro zařízení s větší vnitřní pamětí či vyšším výkonem. Dalším parametrem, u kterého stojí v případě tabletu podle zákazníků zvažovat vyšší investici, je kvalita displeje. Naopak za lepší kameru by si u tabletu připlatila jen desetina dotázaných.

Tablet jako volnočasová zábava

Vlastnosti, na které u tabletů lidé kladou největší důraz, jdou ruku v ruce s příležitostmi, při kterých tablet najde nejčastěji využití. Podle průzkumu jde hlavně o volnočasové aktivity, jako je sledování filmů, seriálů nebo čtení elektronických knih, a to zejména u nejmladších generací.

Naopak vyšší věkové kategorie zákazníků tablet častěji používají ke komunikaci s přáteli a rodinou či jako zařízení v domácnosti na nákupy a hledání informací. „Zatímco u mladých lidí je tablet zpravidla součástí celé palety interaktivních digitálních zařízení, která mezi sebou různě kombinují a střídají, v domácnostech starších lidí bývají tablety mnohem častěji jedním z mála, nebo dokonce jediným zařízením umožňujícím připojení na internet,“ vysvětluje Martina Kavanová, marketingová manažerka společnosti Lenovo pro Česko a Slovensko.

V porovnání s notebooky a mobilními telefony lidé napříč všemi věkovými kategoriemi tablety upřednostňují také při cestování a na výletech. Většina uživatelů tabletů používá podle průzkumu vlastní zařízení, téměř čtvrtina respondentů pak má přístup k tabletu sdílenému s jiným členem domácnosti – častěji jde v tomto případě o ženy. Naopak služebních tabletů je mezi lidmi stále minimum. K dispozici je má jen 2,5 % lidí, ukázal průzkum.