Každý třetí mladý člověk má ve svém mobilu citlivé fotografie, ukázal průzkum

Většina (80,7 %) dotazovaných si zamyká displej svého smartphonu, častěji tak činí muži (84,3 %). Pouze 23,6 % žen si displej u smartphonu nezamyká. Se zvyšujícím se věkem klesá naše ostražitost a smartphone si nezamykáme. „Nenechávejte smartphone bez dozoru, a když odcházíte od stolu, berte si ho s sebou. Nezapomeňte si na telefonu nastavit zamykání displeje, které brání nechtěnému kybernetickému útoku, případně instalaci škodlivého malware,“ říká etický hacker Tomáš Zaťko ze společnosti Citadelo.

Z průzkumu vyplývá, že při odchodu od stolu si s sebou telefon berou spíše muži (84,6 %) v porovnání s ženami (71,1 %). Víc než každý čtvrtý (27,5 %) vysokoškolsky vzdělaný respondent nechává telefon bez dozoru, naopak víc se o bezpečnost telefonu starají respondenti se základním vzděláním (84,6 %) a vzděláním středoškolským (79,9 %), kteří mají telefon vždy po ruce nebo v kapse.

Každý třetí mladý člověk má ve svém smartphonu citlivé fotografie

Ve smartphonech často uchováváme i citlivý obsah. Nejčastěji se však choulostivé fotografie objevují ve smartphonech mladých lidí ve věku 18 až 26 let. Konkrétně takřka každý třetí mladý člověk má v telefonu fotky citlivého charakteru, převážně pak mladí muži (18,2 %). 88,5 % žen si do telefonu neukládá citlivé fotografie. „Pokud si chcete citlivé fotografie uložit do telefonu, uložte je do zabezpečené složky, kterou nabízí například bezpečnostní platforma Knox v mobilních telefonech značky Samsung,“ uvádí Marek Pažický, produktový trenér Samsung Electronics Czech and Slovak.

Uživatelé si nečtou podmínky aplikací

Během průzkumu se zjistilo, že 37,8 % respondentů si při stahování aplikace nepřečte, jaká oprávnění od nich při instalaci vyžaduje. Ženy si požadavky přečtou v 61,1 % a muži v 63,1 % případů. Uživatelé ve věku 54 až 65 let dbají na důkladné pročtení podmínek, svůj volný čas tomu věnuje až 67,7 % respondentů z této věkové kategorie.

Téměř polovina uživatelů odkládá aktualizace na později

Aktualizovaný operační systém udržuje mobilní telefon v bezpečí a zajišťuje mu dobrý výkon. Proto je důležité dbát na pravidelnou aktualizaci systému a stejně tak na to, jak dlouho vám výrobce garantuje bezpečnostní aktualizace. V případě, že se uživateli objeví notifikace o nové aktualizaci, doporučuje se spustit její instalaci do 24 hodin. 43 % dotazovaných si ale neaktualizuje operační systém mobilu do 24 hodin od upozornění, protože mají pocit, že aktualizace by je zdržovala. Následně aktualizaci systému odkládají na později, a tím se vystavují kybernetickým hrozbám. Největší pozornost věnují aktualizacím respondenti ve věku 27 až 35 let. 51,7 % žen a 35,7 % mužů aktualizace odkládá na později, čímž ohrožují bezpečnost dat, která mají uložena ve smartphonu.

Češi podceňují instalace antiviru do telefonu

Smartphony čelí stejné, ne-li ještě větší kybernetické hrozbě jako počítače, ale Češi jsou stále málo ostražití. Pouze polovina z celkového počtu dotazovaných má ve svém smartphonu nainstalovaný antivirový program (52,7 %). Zbylá část respondentů buď antivirus nemá nebo o tom neví.

Mobilní hrozby jsou však mnohokrát sofistikovanější a zahrnují různé phishingové kampaně, falešné aplikace či spyware a stalkerware – které sledují uživatele. Kvalitní antivirus však dokáže všemu zabránit. Někteří výrobci smartphonů, jako například Samsung, navíc využívají i dodatečnou ochranu na úrovni čipu.

Výzkum zrealizovala společnost Samsung Electronic Czech and Slovak. Sběr dat se uskutečnil prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos začátkem října 2021 na vzorku 1 050 osob starších 18 let.