Lenovo na trh uvedlo zbrusu nový tablet Yoga Tab 13, který se primárně pasuje do role multimediálního pomocníka vzhledem k nasazení velkého a kvalitního displeje, čtyř reproduktorů nebo praktického stojánku. Navrch však přihazuje výkonný hardware nebo dlouhou výdrž. Máme zde závaznou přihlášku do segmentu prémiových tabletů?

Najít na českém trhu opravdu špičkově vybavený tablet, který uspokojí i náročného uživatele, může být problém. Výběr se totiž omezuje téměř výhradně na iPady s lehkou alternativou v podobě pár modelů od Samsungu. Ve vyšším segmentu konkurence chybí. Snaha o zpestření výběru je však patrná od Lenova. Na český trh uvedlo novinku Yoga Tab 13, která za necelých 19 tisíc korun přináší osobitý vzhled a spoustu předpokladů k tomu, aby si našla místo nejen při práci, ale i při zábavě.

Technické parametry Lenovo Yoga Tab 13 Kompletní specifikace Konstrukce 293,4 × 604 × 24,9 mm , 830 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13" (2 160 × 1 350 px) Fotoaparát Chipset Qualcomm Snapdragon 870 , CPU: 1×3,2 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 10 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2021, 18 999 Kč

Obsah balení: překvapivě bohaté

V rozměrném balení se tentokrát nenachází jen samotný tablet, ale také USB kabel, koncovka nabíječka, redukce z USB-C na 3,5mm jack a také kabel z miniHDMI na HDMI.

Líbilo se nám bohaté balení

Konstrukční zpracování: kvalita s bonusem navíc

Mnoho tabletů Lenovo vyniká osobitým vzhledem, který na první pohled spojuje dvě nesourodé linie a Yoga Tab 13 je toho zdárnou ukázkou. Zatímco jedna strana je spíše hranatější, opačný konec je zaoblený a výrazně tlustší. Právě díky němu se však tablet velmi dobře drží, přenáší jednou rukou, a to i v případě, že hovoříme jako dnes o zařízení s 13palcovým displejem.

Vypouklá a oblá část má však i jednu nevýhodu. Když tablet položíte, je poměrně nakřivo, což neprospívá ovládání. Naštěstí na tuto skutečnost našlo Lenovo recept, kterým by se mohl nejeden konkurenční výrobce inspirovat. Tablet je vybaven zabudovaným stojanem na zadní straně, pomocí kterého si Yoga Tab 13 nastavíte přesně tak, jak vám nejlépe vyhovuje. Za plus považuji i pogumovanou část, která se opírá o podložky, díky čemuž se nestane, že by tablet uklouzl. Stojan je navíc skutečně masivní a poslouží také pro zavěšení tabletu, případně za něj lze Yoga Tab i velmi pohodlně přenášet. Musím podotknout, že jde o velmi návykovou záležitost.

V horní části zadní strany je použitý semišový materiál s logem řady Yoga, který vypadá opravdu pěkně. Bohužel jen chvíli, než na něm začne ulpívat prach a nečistoty. Čištění není příliš snadné. Zbylá část zadní strany je z pevného a robustního plastu. U prémiového tabletu bychom raději viděli kov, nicméně to by narostla již tak vysoká hmotnost nad 800 gramy.

Na těle tabletu vás zaujmou také dva konektory: USB-C a překvapivé miniHDMI, každý na jedné straně oválné strany. Nechybí ani nezbytná tlačítka pro regulaci hlasitosti a odemknutí tabletu.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

velmi originální vzhled

skvělý stojan

použití semiše

Nelíbilo se nám semiš se hůře čistí

Displej: vysoce kvalitní

Tablet je osazen 13palcovým IPS panelem s jemným rozlišením a maximálním jasem 400 nitů. Výsledná podívaná je skutečně působivá, v tomto ohledu je Lenovo plně konkurenceschopné. Potěší i malé rámečky kolem zobrazovače. K naprosté dokonalosti schází vyšší obnovovací frekvence, než je současných 60 Hz. Tu by ocenili především hráči, při běžné práci 60 Hz plně postačuje. Na konzumaci multimédií je však displej jako dělaný. O jeho ochranu se přitom stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Zvuk: vítaná čtveřice

Na těle tabletu jsou v součtu čtyři reproduktory, dva na každé boční straně. Výsledný zvuk je skutečně působivý a hodí se ideálně na cesty, kdy si chcete vychutnat alespoň základní zvukový projev u her či filmů. Potěší, že je kladen důraz na hloubky. Kaňkou na kráse je již zmíněná absence 3,5mm jacku, což znamená, že poslech hudby do sluchátek je nutné provádět skrze redukci nebo pomocí bezdrátových sluchátek.

Líbilo se nám hlasité a kvalitní podání 4 reproduktorů

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: nároční budou spokojeni

Příslušnost Yoga Tabu 13 k vyšší společnosti dokazuje nasazení výkonného procesoru Snapdragon 870, který uspokojí i opravdu náročné uživatele. Hraní her tak nebude žádný problém. Navíc, když procesoru asistuje ještě 8GB operační paměť. Mírně limitující je nijak nerozšiřitelná interní 128GB paměť, ze které zbývá zhruba 105 GB po prvním zapnutí.

Benchmark testy

Líbilo se nám výkonný procesor

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: velmi slušná

Lenovo Yoga Tab 13 Pro si velmi dobře vede rovněž po stránce výdrže baterie s kapacitou 10 500 mAh. Při běžném používání, kdy pracujete na internetu, se lze bez obtíží dostat k nadprůměrné 10hodinové výdrži na jedno nabití. Pakliže budete tablet využívat jen okrajově, budete jej dobíjet zhruba jednou za 5 dní. Nabíjení probíhá skrze dodávanou 30W nabíječku a trvá cca 3,5 hodiny.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Prostředí: přehledné

Lenovo upřednostnilo jednoduchost a přehlednost. Nasazen je nejnovější Android 11 takřka bez nadstavby či zbytečných aplikací. Skvělá je optimalizace, kdy procházení prostředím i spouštění aplikací je bleskové, navíc doprovázené pěknými, nijak netrhanými animacemi. Nic vám tak nebrání konzumovat multimediální obsah či hry.

Líbilo se nám přehledné prostředí

Konektivita: konektor navíc

Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2 je pro Yoga Tab 13 samozřejmostí. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Ještě více zamrzí absence podpory mobilních sítí, internet je možný jen skrze Wi-Fi, případně přes ethernet a redukci do USB-C.V tabletu se dále nachází GPS, díky čemuž jej můžete využívat nejen k prohlížení map, ale také k navigaci. Radost udělá miniHDMI, díky kterému tablet snadno propojíte s monitorem nebo televizí.

Líbilo se nám miniHDMI

Bluetooth 5.2

Nelíbilo se nám nenabízí 5G

chybí NFC

Fotoaparát: vlastně chybí

Yoga Tab 13 bohužel postrádá jakýkoliv zadní fotoaparát. S ohledem na velikost tabletu to však není překvapivé. Připravena je proto jen čelní 8megapixelová kamerka. Ta je určena samozřejmě primárně pro videohovory, ale pořídí i „selfíčko“.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Nelíbilo se nám chybí zadní fotoaparáty

Zhodnocení: doplácí na vysokou cenu

Lenovo Yoga Tab 13 je zařízením, které udělá radost všem, kteří hodně cestují a chtějí například vyřídit e-maily a další pracovní záležitosti. Práce včetně psaní textů je totiž pohodlná. Tablet lze snadno přenést, především ale díky stojanu postavit. Jako dělaný je také na sledování seriálů a filmů, kvalitní displej vám bude dělat radost. Vhod přijde i vysoký výkon a dlouhá výdrž. Bonusem jsou kvalitní reproduktory a miniHDMI.

Konkurence

Bohužel ambice novinky sráží přeci jen vysoká cena těsně pod hranicí 19 tisíc korun. Kvůli tomu se dostává do křížku například iPadem Air, který má sice menší displej, ale přeci jen širší možností využití velkého displeje a cena je takřka stejná.

Přejít do katalogu Apple iPad Air (2020) 256GB Celullar Rozměry 247,6 × 178,5 × 6,1 mm , 460 g Displej TFT IPS, 10,9" (2 360 × 1 640 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 24 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť úložiště: 256 GB , ne Akumulátor ? mAh

Zvážit můžete také vrcholný Samsung Galaxy Tab S7+, který má ještě vyšší výkon, kvalitnější displej a opět širší možnosti. I v případě Samsungu je cena nebezpečně blízká.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab S7+ Rozměry 285 × 185 × 5,7 mm , 590 g Displej Super AMOLED, 12,4" (2 800 × 1 752 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 865+ , 1×3,1 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 10 090 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz