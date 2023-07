T-Mobile zlevňuje svůj „podpultový“ tarif s neomezeným voláním a SMS

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Naposledy v květnu jsme vás informovali o „podpultovém“ tarifu operátora T-Mobile, který za necelé 4 stokoruny nabízel neomezené volání, SMS a 3GB datový baláček. Ten je už minulostí, operátor nově nabízí tarif s neomezeným voláním a SMS do všech sítí, avšak jen s 1 GB dat. Situaci se snaží operátor vylepšit službou Pořád on-line, díky které vám internet nikdy zcela nevypne, ale pouze výrazně zpomalí na 256 kB/s.

V rámci datové nabídky operátor zmiňuje 30 GB navíc. Jde však jen o letní nabídku platnou do konce prázdnin, kdy každý měsíc lze získat 15 GB navíc. Od září se budete muset smířit se zmíněným 1 GB. Do konce srpna máte rovněž čas na to si akční tarif aktivovat, ačkoliv operátor nejprve tvrdí, že je čas do konce července. V podrobných podmínkách je datum 31. 8. 2023. Tarif je mimochodem určen pro nové zákazníky, případně ty, kteří migrují od jiného operátora či z předplacené nabídky Twist.

Tarif od T-Mobilu pořídíte pouze na webu operátora, a to na speciální stránce.

Akční nabídka není nijak zvlášť výhodná a ojedinělá. O něco lépe je na tom kupříkladu tarif od Vodafonu, který za 327 Kč nabídne neomezené volání, SMS zprávy a 3,5 GB dat. Jakmile však data vyčerpáte, internet se do konce zúčtovacího období zcela zastaví (minimálně do doby, než si opět nezaplatíte nějaký nový balíček).