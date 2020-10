T-Mobile spouští 5G už 1. listopadu v Praze a Brně, kde nabídne nejlepší pokrytí

Fotografie: pixabay.com

T-Mobile v tiskové zprávě informuje, že spouští od 1. listopadu v České republice komerční provoz mobilní sítě 5G. V Praze a Brně, kde T-Mobile nabídne nejlepší pokrytí z tuzemských operátorů, bude mít do konce roku k dispozici 5G signál více než čtvrtina populace. Výhody připojení prostřednictvím nejnovější mobilní sítě páté generace budou moci vyzkoušet všichni zákazníci T-Mobile, kteří se nacházejí v širších centrech dvou největších metropolí, disponují zařízením s podporou 5G a SIM kartou podporující LTE. Provoz 5G sítě zahájí operátor současně také v části trasy C pražského metra a do konce roku jej postupně rozšíří do celkem 35 stanic.

V Praze a Brně, kde T-Mobile nabídne nejlepší pokrytí z tuzemských operátorů, bude mít do konce roku k dispozici 5G signál více než čtvrtina populace.

T-Mobile spustí v centrech dvou nejlidnatějších měst v zemi zatím nejširší 5G pokrytí. Na začátku listopadu se o provoz 5G sítě postará 180 vysílačů. Jejich počet vzroste do konce roku na 335 základnových stanic. Zákazníci budou moci 5G připojení využívat od 1. listopadu také v sedmi stanicích pražského metra na trase C, Roztyly, Chodov, Háje, Kačerov, Budějovická, Pankrác a Pražského povstání. Počátkem prosince již bude pokryto třicet stanic na všech trasách a do konce roku pak přibyde dalších pět. Pokrytí v Praze a Brně signálem 5G k datu 1. listopadu a ke konci roku znázorňuje přehledně mapa, kterou můžete vidět níže.

„Pátá generace mobilních sítí pro nás představuje velký závazek. Nový technologický standard je naprosto nezbytný pro rozvoj gigabitové společnosti, který je jedním ze strategických pilířů společnosti T-Mobile,“ říká José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Pro kvalitu života v moderní společnosti mají 5G technologie obrovský potenciál a T-Mobile cítí velkou zodpovědnost za jeho využití. Chceme lidem v naší zemi poskytnout všechny dostupné možnosti, které 5G nabízí. Právě proto přistupujeme k budování sítě velmi zodpovědně a pečlivě s cílem dlouhodobě rozvíjet 5G technologie a služby.“

Hlavním přínosem 5G není jen samotná přenosová rychlost, ale především ohromná kapacita a stabilita sítě. Pátá generace sítí přináší ještě vyšší rychlosti, kratší odezvu, umožní větší kapacitu mobilní sítě a obslouží také více zařízení. Technologie 5G se vyznačují nízkou latencí, tedy malým zpožděním v rychlosti přenosu dat. Tato vlastnost, kterou sice jednotlivec nemá možnost během běžného využívání mobilního připojení pozorovat, má význam pro aplikování technologií budoucnosti v průmyslových odvětvích, dopravě nebo zdravotnictví.

Standard 5G bude sloužit jak pro připojení počítačů a mobilů k internetu, tak dalších chytrých zařízení, která se postupně zabydlují v našich domácnostech i pracovním životě. Velkou perspektivou je 5G v průmyslu, například v oblasti autonomních vozidel a v digitalizaci výroby a průmyslu 4.0. Přednosti 5G spočívají v přesnosti, efektivnosti a bezpečnosti přenosu velkého objemu citlivých dat a okamžité odezvě datového přenosu. Všechny tyto výhody mají využití v privátních podnikových a kampusových sítích. První 5G ready kampusovou síť v České republice realizoval T-Mobile na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, o čemž jsme vás už dříve informovali.

T-Mobile spouští NSA (Non-Standalone) verzi 5G sítě na frekvencích využívaných v současnosti pro 3G a LTE, s dynamickým sdílením spektra mezi LTE a 5G, na frekvenci 2 100 MHz s šířkou pásma 15 MHz a frekvenci 1 800 MHz s šířkou pásma 20 MHz. Na nich dosahuje 5G při současném použití s LTE reálných rychlostí stahování až 500 Mb/s. Přenosová rychlost závisí na konfiguraci konkrétního vysílače, síle a kvalitě signálu a podpoře koncového mobilního zařízení. Rychlosti mobilního přenosu zákazníkům dostačují již dnes, 5G však zvyšuje stabilitu přenosu a obslouží velký počet uživatelů stejně kvalitním připojením.