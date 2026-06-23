Světlo na konci tunelu? Mobilní signál pokrývá dva tunely a chystá se jeho expanze

Pokrytí železničních tratí ve České republice je evergreen už od doby, kdy se zde začaly používat mobilní telefony. Kromě typických bílých míst, a to i na železničních koridorech, jsou tu dopravní stavby, odkud si nezavoláte, ani nepošlete data už z jejich podstaty – tunely. Ale i zde je vidět ono příslovečné světlo na konci tunelu.
Že to je technologicky řešitelný problém ukazuje příklad pražského metra. To také mělo pověst místa, kde si můžete užít klid od otravných hovorů ostatních, což dnes rozhodně neplatí. A díky implementaci 5G/FRMCS se toho už brzy dočkáme na železničním koridoru Praha – Česká Třebová – Brno/Ostrava. Stát by se tak mělo během roku 2027. Dále budou všichni tři operátoři pokrývat celkem 158 lokalit podél důležitých tratí.
Už od 30. 6. ale tuto novinku můžete vyzkoušet ve Vítkovském a Krasíkovském tunelu v Praze. Paradoxně nejsložitější zde bylo získat stavební povolení pro přivedení optického kabelu k tunelu Vítkov. Ten pak přechází ve vyzařovací kabel a směrové antény, které vysílají signál proti oknům vlaku. Handover mezi tunelovým a venkovním vysílačem by tak měl být bezproblémový i v rychle jedoucím vlaku. Celý projekt byl pro zhotovitele AŽD náročný, pracovalo se v krátkých intervalech nočních výluk a za přísných bezpečnostních opatření.
Vedle Správy železnic a mobilních operátorů se do celé iniciativy zapojují i dopravci, kteří vybavují své vlaky opakovačem signálu, nebo upravují okna tak, aby byla lépe propustná pro signál.
„Pokrytí Vítkovských tunelů ukazuje, že kvalitní mobilní signál na železnici vyžaduje dlouhodobou spolupráci státu, Správy železnic a mobilních operátorů. Naším společným cílem je, aby měl cestující kvalitní mobilní připojení nejenom ve stanicích, ale i během celé cesty, včetně tunelů a dalších náročných úseků. Právě proto bude tato spolupráce pokračovat i na dalších částech hlavních železničních koridorů,“ okomentoval akci Jiří Grund, prezident AMPS.