Pozor na roamingový šok. 5 chyb, kvůli kterým může zapnutí mobilu vyjít na tisíce

S příchodem letní sezóny vyráží statisíce českých turistů za hranice s vědomím, že mobilní telefon mohou používat bez omezení stejně jako doma. V rámci zemí Evropské unie je tato premisa správná – evropská regulace úspěšně smazala rozdíly v cenách za volání, SMS i mobilní data. Mimo hranice Unie však na neinformované cestovatele čekají telekomunikační pasti. Ceny za jediný přenesený megabajt se zde mohou pohybovat v řádu stokorun, což při běžném používání moderního chytrého telefonu vede k astronomickým účtům. Proto vám přinášíme přehled nejčastějších pastí, na které turisté během léta narážejí:
1. Švýcarsko: Geografické srdce Evropy s mimounijním tarifem
Jedním z nejčastějších omylů je předpoklad, že pokud se země nachází v geografickém centru Evropy a sousedí s Německem, Rakouskem, Itálií a Francií, platí v ní stejná pravidla. Švýcarsko však není členem EU ani Evropského hospodářského prostoru, a proto se na něj evropská roamingová regulace nevztahuje. „Mnoho lidí automaticky předpokládá, že když cestují po Evropě, mohou telefon používat stejně jako doma. Ve Švýcarsku to ale nemusí platit a účet může překvapit velmi rychle, zejména při používání navigace, sociálních sítí nebo streamovacích služeb,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
2. Turecko: Vyhledávaná riviéra mimo evropskou zónu
Turecko dlouhodobě patří mezi top destinace pro letní letecké dovolené Čechů. I zde ovšem turisté narážejí na tvrdou realitu odlišných roamingových zón. Podmínky se dramaticky liší v závislosti na konkrétním českém operátorovi a aktivovaném tarifu. Standardní ceníkové sazby za data jsou každopádně vysoké, a odborníci proto důrazně doporučují ověřit si ceny před odletem a tomu se přizpůsobit.
3. Balkán: Levné ubytování versus drahá mobilní data
Popularita zemí jako Albánie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina či Severní Makedonie prudce roste, především díky příznivým cenám za ubytování a gastronomii. Tato finanční dostupnost však v myslích turistů často vyvolává falešný pocit bezpečí. Ceny mobilních služeb jsou zde pro cizince kalkulovány v nejvyšších mezinárodních tarifech. Pár minut prohlížení on-line mapy nebo odeslání několika fotografií příbuzným tak může dovolenou nečekaně prodražit.
4. Skrytá hrozba: Nechtěný přeshraniční roaming a lodní sítě
Fyzické překročení hranic státu nemusí být jedinou příčinou vysokého účtu. V příhraničních oblastech (např. na řeckých ostrovech v blízkosti Turecka nebo v jižní Itálii poblíž severoafrického pobřeží) se telefon automaticky připojuje k nejsilnějšímu dostupnému signálu. Uživateli tak může běžet drahý mimounijní roaming, i když fyzicky neopustil území EU. Ještě vyšší riziko pak představují námořní plavby. Lodní mobilní sítě na trajektech a výletních lodích využívají satelitní spojení. Telefon je detekuje jako běžného operátora, avšak sazby za spojení podléhají speciálním ceníkům, kde minuta hovoru či přenos dat dosahují závratných částek.
„Telefon si síť vybírá automaticky podle síly signálu. Pokud se přihlásí k operátorovi mimo Evropskou unii, mohou být ceny za data i volání výrazně vyšší. Například při nahrávání fotografií do cloudu, nebo sledování videí mohou náklady rychle narůst do stovek či tisíců korun. Vyplatí se proto sledovat, do jaké sítě je zařízení připojeno, případně zvolit operátora ručně,“ říká Martin Thienel z Kalkulátor.cz.
5. Ignorování operátorských balíčků a podcenění procesů na pozadí
Většina zákazníků spoléhá na základní nastavení svého tarifu. Přitom mobilní operátoři pro nejčastější prázdninové země mimo EU připravují speciální cestovní balíčky. Ty sice představují fixní náklad v řádu stokorun, ale také často poskytují adekvátní datový objem a jistotu, že konečné vyúčtování nepřesáhne únosnou mez. „Několik minut přípravy může znamenat citelnou úsporu,“ uzavírá Thienel. Případně se lze také ještě v klidu domova připravit pořízením eSIM pro danou zemi.
Důležitá je rovněž softwarová příprava samotného přístroje. Jak víme, smartphony provádějí desítky operací bez vědomí uživatele. Automatické zálohování fotografií na iCloud či Google Disk, stahování systémových aktualizací nebo synchronizace aplikací na pozadí dokážou vyčerpat datový limit či vygenerovat obří účet během několika hodin. Před odjezdem je proto vhodné tyto funkce omezit výhradně na připojení přes Wi-Fi sítě.