Super HD displej a podpora do roku 2029, to je nová Motorola ThinkPhone25

Fotografie: Motorola

Po necelých dvou letech si Motorola vzpomněla na svou firemní řadu telefonů ThinkPhone a ukázala světu nový přírůstek. Název však může být poněkud matoucí. Po prvním ThinkPhonu totiž přichází novinka ThinkPhone25 (psáno skutečně takto dohromady). I druhá generace se snaží jít stejnou cestou a zaměřuje se na firemní klientelu. Novinka nabízí celou řadu zabezpečení, aby telefon mohl pracovat i s citlivými daty. Součástí je například ThinkShield, kombinace hardwarových a bezpečnostních funkcí založených na umělé inteligenci, která chrání data před malwarem, phishingem a jinými kybernetickými bezpečnostními hrozbami.

Velký důraz je kladen i na zvýšenou odolnost. Samozřejmostí je stupeň krytí IP68, takže mobilu nevadí prach ani ponoření až do hloubky 1,5 metru pod vodu. Splňuje také standard MIL STD-810H, což znamená odolnost vůči extrémním teplotám či změnám tlaku. Vysoce chráněný je i displej, který kryje sklíčko Gorilla Glass 7i a aramidová vlákna, jež jsou podle výrobce pevnější než ocel.

Druhá generace ThinkPhonu se poměrně zásadně zmenšila, a to jak na výšku, tak na šířku. Tomu odpovídá nasazení menšího displeje s úhlopříčkou 6,36". pOLED panel typu LTPO se pyšní Super HD rozlišením, což znamená velmi jemný panel s rozlišením 2 670 × 1 220 pixelů. Dodejme, že obnovovací frekvence dosáhla 120 Hz.

Ačkoli vše doposud vypadalo skvěle, v oblasti hardwaru se výrobce rozhodl šetřit. Zatímco první ThinkPhone měl před dvěma lety stále špičkový Snapdragon 8 Gen1+, ThinkPhone25 využívá procesor Dimensity 7300, který patří spíše do vyšší střední třídy. Telefon nabízí 8GB operační paměť a 256GB úložiště, což je dostatečné. O systém se stará Android 14, přičemž Motorola slibuje 5 let softwarové podpory, takže ThinkPhone25 bude dostávat nové verze systému až do roku 2029.

Na rozdíl od procesoru došlo ke zlepšení u fotoaparátů. Hlavní snímač Sony LYTIA 700C nabízí 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Dále je zde 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120° a automatickým ostřením, takže poslouží i jako makro objektiv. Konečně je zde i 10megapixelový teleobjektiv s trojnásobným bezztrátovým zoomem, který v minulé generaci chyběl. V průstřelu displeje se nachází 32megapixelová čelní kamera.

Pro některé uživatele může být zklamáním baterie s kapacitou 4 310 mAh. Vzhledem k menšímu displeji by však mohla postačovat. Výrobce uvádí výdrž až 34 hodin. Nabíjení bude díky 68W technologii velmi rychlé, a navíc telefon podporuje i 15W bezdrátové nabíjení.

Nový Motorola ThinkPhone25 se na českém trhu začne prodávat během listopadu. Vzhledem k tomu, že oproti první generaci je vybaven hůře, výrobce to kompenzuje cenou. Ta je stanovena na 12 999 Kč.