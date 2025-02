Motorola ThinkPhone 25

Slavný „byznysový“ vzhled, dlouhá softwarová podpora a příjemně kompaktní rozměry, to vše charakterizuje nový ThinkPhone 2. Jak se osvědčil během testu a skutečně se jedná o ideální pracovní smartphone pro manažery?

Produkty „Think“ od Lenova se proslavily zejména řadou pracovních notebooků ThinkBook, které jsou známé nadprůměrnou odolností, výkonem, ale také špičkovou úrovní zabezpečení. Jak se povedla mobilní obdoba v podobě již druhé generace ThinkPhonu?

Technické parametry Motorola ThinkPhone25 Kompletní specifikace Konstrukce 154,1 × 71,2 × 8,1 mm , 171 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G Displej POLED, 6,35" (2 670 × 1 220 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 7300 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 310 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost listopad 2024, 12 999 Kč

Obsah balení: dle aktuálních trendů

Už samotné rozbalení telefonu je zážitkem. V elegantní krabičce z recyklovaného papíru, která navíc voní, nenajdete žádné zbytečné plastové obaly. Místo nich se můžete těšit na praktické pouzdro, USB-C kabel i adaptér pro nabíjení. A jako naprostá rarita působí drátová sluchátka s USB-C. ThinkPhone 25 je tak v současnosti jediným telefonem na trhu, který se může pochlubit takovým vybavením. Ostatní výrobci sice občas sluchátka přibalí, ale většinou se jedná o modely s 3,5mm jackem, ke kterým je (zpravidla) nutné použít redukci.

Líbilo se nám kompletní balení včetně sluchátek, pouzdra i adaptéru

environmentální

Konstrukční zpracování: nenápadný elegán

ThinkPhone 25 je jedním z mála kompaktních, přesto zajímavě vybavených smartphonů na trhu. Rozměry 154,1 × 7,1 × 8,1 mm a hmotnost 171 gramů z telefonu dělají ideální zařízení pro všechny, kteří s sebou nechtějí tahat nic velkého a naopak by rádi obsloužili palcem většinu plochy obrazovky, aniž by museli nějak přehmatávat. Nutno podotknout, že ThinkPhone se velmi příjemně drží, bude se pohodlně ovládat i uživatelům s menší dlaní a umožňuje rovněž velmi snadné nahmatání vypínacího tlačítka a kolébky ovládání hlasitosti na pravém boku. Haptická odezva je pak spíše „jen“ průměrná, ale nijak neurazí. Oblastí, kde naopak ThinkPhone jasně boduje, je výdrž. Zatímco naprostá většina moderních smartphonů nabídne v nejlepším případě IP68, ThinkPhone má nejen IP68, ale také splňuje standard MIL-STD-810H. To konkrétně znamená, že jej nerozhází vysoká vlhkost, teplota, vibrace a další nežádoucí podmínky. Navzdory elegantnímu designu jej tak lze svým způsobem řadit mezi jedny z nejodolnějších smartphonů současnosti.

A vzhled je další silnou stránkou telefonu. Design vychází ze série produktů „Think“, tudíž zřejmě nikoho nepřekvapí černá barva, červená je tentokrát skutečně pouze tečka nad „i“ v decentním logu ThinkPhone na zádech. Ta jsou z aramidu, mají příjemný „grip“, avšak mají zároveň tu vlastnost, že pokud na ně sáhnete pouze trochu mastnými prsty, velmi snadno se ušpiní, i když jsou, jak je patrné z fotografií, matná. Jednoduchým řešením je nasadit poloprůhledný kryt, který tento problém vyřeší. Vzhledem k ceně okolo 12 tisíc korun vás možná zaskočí, že rámeček je plastový, nikoliv hliníkový. Z hlediska prémiovosti materiálu je to škoda, na druhou stranu je díky tomu mobil o něco lehčí a co se týče pevnosti, rozhodně nijak nestrádá. Zařízení se neprohýbá, nevrže ani nic podobného. Rámečky jsou navíc matné a nezůstávají na nich otisky. Ve výsledku mi tak plastový rámeček nevadí, i když je pravda, že by si telefon už jen kvůli jeho ceně zasloužil prémiovější hliník.

Líbilo se nám kompaktní rozměry a nízká hmotnost

vysoká odolnost IP68 a MIL-STD-810H

povedený design

Nelíbilo se nám v dané ceně jsme již zvyklí na kovové rámečky

Displej: povedený OLED

Kompaktním rozměrům odpovídá také použitý displej, jehož úhlopříčka činí 6,36". Výrobce nasadil panel pOLED se schopností vykreslit miliardu barev a až 120Hz obnovovací frekvenci. Tu si umí telefon měnit automaticky, případně lze vynutit 60/120 Hz, technologie LTPO, kterou vídáme až u dražších modelů, zde schází. Co naopak nechybí, to je podpora HDR10+, jas může dosahovat až 3 000 nitů. V tomto ohledu si nelze stěžovat, stejně jako na automatickou regulaci jasu. Displej je skvěle čitelný uvnitř i venku za náročnějších světelných podmínek.

Lze se spolehnout i na možnost aktivovat tzv. ochranu proti blikání, upravit barevné podání nebo aktivovat funkci, aby se obrazovka nevypnula, pokud se na ni budete dívat. Zmínku zaslouží také vysoká jemnost 462 PPI či ochrana v podobě skla Gorilla Glass 7i, které by mělo být nástupcem Gorilla Glass 5, tj. odolným sklem pro telefony střední třídy. Zajímavostí rovněž je, že toto sklo chrání ještě předinstalovaná fólie. Stěžovat si nebudete ani na rámečky, které jsou příjemně tenké. Jediná oblast, kde spatřuji prostor pro zlepšení, je umístění čtečky otisků prstů, která by podle mě mohla být výše. Telefon je na druhou stranu natolik kompaktní, že se nemusíte obávat toho, že byste si museli vykroutit palec, tudíž to nepředstavuje zásadní problém. Čtečka je optická, avšak funguje dobře, pouze není tak rychlá, jako by byla ultrazvuková.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence a vysoký jas

tenké rámečky a extra ochrana displeje

Zvuk: bez problémů

Mobil je osazen dvojicí reproduktorů, které zajistí slušnou kvalitu přednesu a neschází ani podpora Dolby Atmos pro prostorovější a obecně lépe znějící zvuk. Přiložená sluchátka pak rovněž nabídnou poměrně kvalitní zvuk se slušnými basy.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory i sluchátka

Výkon hardwaru: šlo by to i lépe?

O výkon se stará 4nm čipset MediaTek Dimensity 7300, který v rámci používání systému dostačuje, i když je občas patrné menší „zamyšlení“ či méně plynulá animace. V kontextu ceny se však nelze ubránit dojmu, že výrobce měl nasadit výkonnější čipset. Přece jen MediaTek Dimensity 7300 najdeme například také v CMF Phonu 1 za 5 tisíc korun, avšak „pracovní“ smartphone, jakým je ThinkPhone, by si nepochybně zasloužil o něco více výkonu, a to třeba i v kontextu dlouhé softwarové podpory.

Příliš nepotěší ani „pouze“ 256GB úložiště, které nelze nijak rozšířit a je to jediná paměťová varianta dostupná u nás. Také 8 GB RAM by nemuselo za pár let postačovat (vzhledem k délce podpory). Navzdory uvedenému má ThinkPhone výkonu v rámci běžného používání dost, ale za jeho silnou stránku tuto oblast rozhodně považovat nelze. Vzhledem k použitému čipsetu alespoň rozhodně nebudete muset řešit problémy s výrazným zahříváním, a to ani během náročnějšího používání.

Líbilo se nám nezahřívá se ani při vyšší zátěži

Nelíbilo se nám menší velikost úložiště vzhledem k zaměření smartphonu

slabší čipset

Výdrž baterie: rychlé nabíjení a dlouhá výdrž

Vzhledem k rozměrům telefonu zřejmě nikoho nepřekvapí, že kapacita baterie v tomto případě činí 4 310 mAh. Kapacita baterie by mohla být výrazně větší, avšak pouze s využitím nejnovější křemíkové technologie, kterou zde nenajdeme. Vzhledem k nepříliš výkonnému (zato však energeticky efektivnímu) čipsetu lze však i tak dosáhnout velmi pěkných výsledků a 1,5 dne používání na plné nabití nepředstavuje žádný problém. Nabíjení 68 W (rychlé nabíjení je nejprve nutné aktivovat v nastavení) zajistí dobití energie z 0 na 100 % zhruba za tři čtvrtě hodiny, alternativou je pak i bezdrátové nabíjení o max. výkonu 15 W. Reverzní bezdrátové nabíjení ale schází.

Líbilo se nám slušná výdrž

rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení

Konektivita: Wi-Fi 6E a nejen to

Smartphone podporuje Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC i navigační služby GPS, GLONASS a evropské Galileo. USB-C je však pouze typu 2.0, což by mohlo zrovna u tohoto typu smartphonu někomu vadit. ThinkPhone naopak nezklame v oblasti podpory eSIM, se kterými si rozumí.

Líbilo se nám solidní konektivita

Nelíbilo se nám USB 2.0

Fotoaparát: teleobjektiv i makro

Můžete se těšit na trojici snímačů. Nechybí 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým fázovým ostřením, 50Mpx primární fotoaparát s ostřením Dual Pixel PDAF a optickou stabilizací a také trojnásobný 10Mpx teleobjektiv. I u něj se můžete spolehnout na OIS, technologii PDAF a rozumnou velikost pixelů 1 µm. Ačkoliv chválím výrobce za to, že nezapomněl na teleobjektiv, který je v této cenové kategorii stále poměrně raritou, výsledné snímky vás zřejmě nijak zvlášť neoslní. Za ideálních světelných podmínek má živější barvy, avšak při bližším zkoumání si lze všimnout, že expozice mnohdy není ani zdaleka ideální, stejně tak má rezervy práce s kontrastem či HDR. Také dosti agresivní způsob, jakým telefon snímky postprocesuje, mnohdy nenapomáhá dobrému výsledku.

Pochválit lze, že pomocí ultraširokoúhlého objektivu lze zachytit také makro snímky, i když jsou (zejména v rozích) zpravidla měkčí. Také 32Mpx selfie kamerka si nevede špatně. Maximem u videa je 4K s 30 FPS, kdy potěší zmíněná OIS. Celkově lze za dané peníze sehnat i o dost lepší fotomobily, i když si ThinkPhone 25 vyloženě špatně nevede.

Líbilo se nám slušná fotovýbava

Nelíbilo se nám rezerva v oblasti expozice, kontrastu a HDR

Software: hlavní lákadlo?

Jedním z největších lákadel ThinkPhonu je bezpochyby délka softwarové podpory, kdy výrobce garantuje pět let bezpečnostních aktualizací a také zajištění nejnovější verze Androidu. Na začátku února pak dorazila aktualizace na Android 15 s prosincovými bezpečnostními aktualitami. Chod systému, jak již bylo zmíněno, je poměrně svižný, někdy se však nevyhnete menšímu zpomalení způsobenému dost pravděpodobně použitým čipsetem. Například spuštění fotoaplikace také doprovází menší prodleva, což trochu kazí výsledný dojem, ale třeba se to ještě výrobci povede odladit.

Kromě dlouhé podpory se lze těšit na klasickou novodobou nadstavbu od Motoroly s podporou různých praktických gest, ale také funkcí Smart Connect, kdy lze telefon spárovat s notebookem, tabletem či televizorem, streamovat aplikaci, využívat tzv. Cross Control ovládání nebo snadno sdílet soubory. ThinkPhone tak můžete samozřejmě použít například také jako webkameru, uvedené funkce však rozhodně nejsou výsadou ThinkPhonu, neboť je najdete i u dalších smartphonů.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Technologičtí nadšenci si jistě všimli, že ThinkPhone 25 je upravenou verzí modelu Edge 50 Neo, který stojí přibližně o čtvrtinu méně a někomu by se mohl líbit víc. ThinkPhone je tak určen primárně pro skalní fanoušky produktů „Think“, kteří ocení samotný design, avšak z hlediska výbavy si prakticky nijak nepolepší oproti nákupu zmíněné Motoroly. Zřejmě největší výtka pak směřuje k použitému čipsetu, který mohl být alespoň u ThinkPhonu výkonnější, stejně tak by neuškodilo větší úložiště. Mezi silné stránky se naopak řadí slušná výdrž, rychlé nabíjení i podpora bezdrátového nabíjení. Chvalitebná je rovněž softwarová podpora, povedený displej a také kompaktnost smartphonu, neboť menších smartphonů je dnes jako šafránu.

Konkurence Již zmíněná Motorola Edge 50 Neo je zhruba o tři tisíce korun levnější, přesto výbavou identická a také je vyvedena v několika velmi líbivých barvách. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 50 Neo Rozměry 154,1 × 71,2 × 8,1 mm , 171 g Displej POLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 7300-Energy , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 310 mAh Kč Pixel 8a je excelentní volbou pro každého, komu jde o co nejlepší fotovýbavu, dlouhou softwarovou podporu, vysokou ochranu i povedený design. Oproti ThinkPhonu nenabídne tak rychlé nabíjení, avšak ve všech ostatních ohledech (snad s výjimkou ochrany dle amerického vojenského standardu) jej překonává. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8a 256 GB Rozměry 152,1 × 72,7 × 8,9 mm , 188 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 492 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz