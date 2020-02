Nízké teploty jako úhlavní nepřítel ohebných displejů?

Telefony s ohebným displejem na sebe zaslouženě strhávají pozornost, které se jim však dostává i ve chvílích, kdy by se bez ní zaručeně obešly.

V současnosti pravděpodobně neexistuje výrobce, který by nezažil se svým ohebným zařízením nějakou formu skandálu a mediálního pranýřování. Ohebné telefony mají, stejně jako běžné „placky“, nepříjemnou vlastnost se pokazit... o to více, že jde o novou technologii, kterou je potřeba vyladit. Zároveň musí přečkat období, během něhož bude spoustu zvědavých uživatelů testovat, co všechno jejich ohebné zařízení vydrží.

V případě ohebných telefonů však může hrát důležitou roli také jeden další faktor: nízká teplota, která ohebné technologii evidentně neprospívá. Své zkušenosti mají například majitelé ohebných véček Motorola Razr nebo Samsung Galaxy Z Flip, kteří zaznamenali problémy s displejem při prudkém přechodu ze značně rozdílných teplot, respektive při používání telefonu v studeném prostředí.

Podobnou zkušenost má uživatel Amir, který na Twitteru zveřejnil fotku naprasklého displeje nového Samsungu Galaxy Z Flip. Podle něj by mohla být na vině právě studená teplota, ve které se telefon nacházel.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d