Není sklo jako sklo. Rozborka Galaxy Z Flip odhalila robustní pant i slabiny displeje

Jednou z nejzajímavějších inovací ohebného Samsungu Galaxy Z Flip je zcela nový povrch obrazovky, pro kterou výrobce používá označení „Ultra Thin Glass“, tedy ultratenké sklo. Oproti původnímu Samsungu Galaxy Fold působí přepracovaný displej méně „plastově“ a z prvních dojmů přímo ze San Francisca v nás Z Flip jednoznačně zanechal kladný dojem.

Netrvalo však dlouho a novinka se objevila v již tradičním testu na YouTube kanálu JerryRigEverything . V průběhu testování odolnosti bylo zjištěno, že povrch displeje, který má v názvu slovíčko „sklo“, však není úplně standardním sklem (ehm, kdo by to byl čekal). Test tvrdosti prozradil, že se dá obrazovka displeje poškrábat klidně i nehtem, tedy rozhodně, pokud se o to pokoušíte jako Zack Nelson na videu.

S ohledem na ohebnost Ultra Thin Glass displeje však bylo pravděpodobně každému, kdo zná vlastnosti běžného skla (tedy tvrdost, křehkost a tendenci prasknout, pokusíte-li se jej ohnout), předem jasné, jak tento test dopadne a že použitý povrch nemůže dosahovat až takové tvrdosti. Vyvinout ohebný displej s identickými vlastnostmi, na které jsme zvyklí u telefonů běžné konstrukce, evidentně ještě chvíli potrvá.

V další rozborce, tentokrát z dílny PBKreviews, kde byl Galaxy Z Flip kompletně rozebrán, bylo na druhou stranu potvrzeno, že je displej doopravdy skleněný (alespoň částečně). Skleněná část se ukrývá za fólií, jak lze vidět ve videu kolem druhé minuty. Dále můžete ve videu vidět robustně vypadající pant, na kterém výrobce zapracoval a nyní nabízí stejnou úroveň tuhosti v jakékoliv úrovni rozevření. Díky tomu lze Galaxy Z Flip třeba položit na stůl a používat jej třeba jako webkameru pro videohovory.

Podobná situace nedávno postihla například i chytré hodinky Apple Watch, které se chlubí „safírovým“ sklíčkem. Kvůli nižší tvrdosti to bohužel nelze potvrdit, na druhou stranu použité sklo obsahuje (alespoň částečně) stopy safíru. Test odolnosti safírového sklíčka najdete rovněž na JerryRigEverything.