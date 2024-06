Střední třída, které vadí voda. Nové Realme GT 6T láká hlavně 120W nabíjením

Fotografie: Realme

Realme se začíná ve velkém stylu vracet na český trh a kromě takřka vlajkového modelu GT 6, který se již u nás brzy začne prodávat, se dočkáme i varianty Realme GT 6T, která je vlastně identická, jen nepatrně hůře vybavena a díky tomu i cenově dostupnější. Těšit se můžete na elegantní design či displej s malými rámečky. Samotný AMOLED panel disponuje 6,78", jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Konstrukce je bohužel odolná jen dle IP65. V praxi to znamená, že prach mobilu nevadí, ale pád do vody by mohl být fatální.

Úsporná opatření se dotkla hardwaru, avšak Snapdragon 7 Gen 3 je nadále vysoce výkonný a uspokojí většinu uživatelů. Totéž můžeme konstatovat o 8GB RAM a 256GB úložišti. Samozřejmostí je nejnovější Android 14 a zabezpečení prostřednictvím čtečky otisků prstů přímo v displeji.

Skromnější je také sestava fotoaparátů, kde je hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací doprovázen jen 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Na další objektivy se již nedostalo. Čelní strana je osazena 32megapixelovou selfie kamerkou.

Velkým lákadlem by mohla být výdrž a rychlé nabíjení. Baterie má lehce nadprůměrnou kapacitu 5 500 mAh a podporováno je 120W nabíjení, které ve střední třídě rozhodně není obvyklé. Nabití celého mobilu by mělo zabrat zhruba 25 minut.

Realme GT 6T se na českém trhu bude nabízet od konce června ve stříbrné a zelené. Cena byla stanovena na 11 999 Kč.