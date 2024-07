Fotí rychlonabíjející se Realme GT 6T překvapivě dobře? Posuďte sami!

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V redakci pro vás již nějaký čas testujeme nové Realme GT 6T, které láká nejen vzhledem a výkonem, ale především podporou rychlého 120W drátového nabíjení. Jelikož jde o zařízení spíše vyšší střední třídy, jednoznačně jej koncoví uživatelé budou chtít využívat i pro potřeby fotografování. A právě dnes se zaměříme na schopnosti v této oblasti.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý fotoaparát Čelní fotoaparát Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 32 Mpx Světelnost f/1.9 f/2.2 f/2.5 Velikost snímače 1/1,95" 1/4,0" ? Optická stabilizace ano ne ne Záznam videa až 4K, 60 FPS až Full HD, 30 FPS až 4K, 30 FPS

Úvodem si řekněme, že Realme GT 6T není žádný fotomobil. Naznačuje to přítomnost pouhých dvou objektivů na zadní straně. Hlavní snímač s 50 megapixely disponuje optickou stabilizací obrazu, což je jednoznačné plus. Výsledné snímky proto vypadají opravdu dobře. Pochvalujeme si věrné barevné podání a celkovou ostrost. Ta je obstojná i v momentech, kdy okolní intenzita světla již slábne. Sekundární snímač je dle očekávání ultraširokoúhlý, nicméně jeho 8megapixelové rozlišení příliš nenadchne a už i na displeji samotného mobilu je patrné, že snímky jsou výsledkem značných kompromisů. Zejména v okrajích postrádají ostrost, a to i za slunného dne. Tento fotoaparát proto není příliš použitelný, což je škoda.

Čelní kamerka rozhodně za zmínku stojí. 32 megapixelů zajišťuje fotky solidní kvality. Nemusíte se obávat videohovorů ani selfies, které na sociálních sítích ostudu neudělají. Ještě více možná oceníte fakt, že čelní kamerkou lze natáčet video v rozlišení 4K se 30 snímky za vteřinu. To ani dnes není naprostou samozřejmostí.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa hlavním fotoaparátem je umožněn rovněž ve 4K rozlišení, avšak tentokrát s 60 snímky za vteřinu. Záběry jsou příjemně stabilní, neroztřesené a dobře sledovatelné. Zvuk je spíše průměrný, avšak v dané kategorii málokdy objevíte telefon, který by v záznamu videa jakkoliv výrazněji vyčníval.

Nové Realme GT 6T v redakci nadále testujeme a pokud vás k němu cokoliv zajímá, neváhejte nám položit dotaz přímo v diskuzi pod tímto článkem.