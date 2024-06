Displej, který vám vyrazí dech. Takovým láká nové Realme GT 6

Realme dnes oficiálně představilo novinku GT 6 s mírnou odolností vůči vodě a prachu IP65. Za vzpomenutí stojí i příjemně uhlazený vzhled.

Čelní straně dominuje 6,78" LTPO OLED displej s rozlišením 2 780 × 1 264 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Ta je přitom dynamická v rozsahu od 1 po 120 Hz. Do displeje je integrována také čtečka otisků prstů. Panel má na svědomí společnost BOE a maximální jas v automatickém režimu HDR má být 6 000 nitů, což je velmi působivá hodnota. Při manuálním nastavení je to 1 000 nitů. O ochranu displeje se pak stará sklíčko Gorilla Glass Victus 2.

Pod kapotou je nasazen Snapdragon 8s Gen 3. Ten může doplnit až 16GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.0. Základem však bude verze s 8GB RAM a 256GB úložištěm. O software se stará nejen Android 14, ale také nadstavba Realme UI 5.0.

