Řada GT ohlásila návrat na český trh, a to poměrně velkolepě. Níže postavený model GT 6T si klade za cíl být výkonný i pro náročnější uživatele a současně jim chce nabídnout stylový vzhled a možnost rychlého doplnění energie. K obvyklým neduhům Realme však v roce 2024 přibývají další a je otázkou, zda už jich není přeci jen moc.

O Realme nebylo nějakou chvíli příliš slyšet, alespoň na českém trhu. Rok 2024 však můžeme považovat za jakousi snahu o návrat, kdy se kromě jiných modelů vrací i oblíbená řada GT. Nám se do redakce dostala verze GT 6T, která si klade za cíl obstát ve vyšší střední třídě. Má krásný AMOLED panel, elegantní design či Snapdragon 7+ Gen 3. Cena se pohybuje pod hranicí 14 tisíc korun, bude tak záležet na každém detailu, zda novinka od Realme uspěje.

Technické parametry Realme GT 6T Kompletní specifikace Konstrukce 162 × 75,1 × 8,7 mm , 191 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP65 Displej OLED, 6,78" (2 780 × 1 264 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2024, 11 999 Kč

Obsah balení: nevítané novoty

Krabička je na poměry Realme menší, už to dávalo tušit, že ne vše bude sluncem zalité jako u starších modelů. V krabičce proto nacházíme samotný telefon, USB kabel zakončený na jedné straně USB-A a na druhé USB-C + ochranné pouzdro matně modré barvy. A to je bohužel vše. Už i Realme tak naskočilo na trend, kdy v prodejním balení chybí nabíjecí adaptér.

Líbilo se nám praktické pouzdro

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: leskle pomíjivá krása

Na první pohled je patrné, že se Realme snažilo zapracovat na vzhledu do té míry, aby vás ohromil. Zadní strana je vyvedena ze dvou lesklých odstínů, a to je svým způsobem kámen úrazu. Na těle totiž ulpívají otisky prstů a zanedlouho je telefon nepříliš vzhledný. Zejména, když k tomu připočteme prach hromadící se u dvou kruhových fotomodulů.

Řešením celé situace je ochranné pouzdro, který ale celý telefon schová a dokonale zazdí veškerou snahu o design. Pakliže se však k mobilu chcete chovat příkladně, pouzdro stejně využijete. Aktuální vzhled pouzdra mi ale nepřijde moc podařený. Zdánlivě vybledlá barva nepůsobí příliš dobře a možná by Realme mohlo přeci jen zapracovat na nápaditější ochraně.

Obě strany mobilu se směrem k bokům lehce sbíhají, vytváří tak tenký profil. Decentní zaoblení pak prospívá i držení v ruce, neboť Realme GT 6T není samozřejmě žádný kompaktní telefon. Telefon se chlubí certifikací IP65, tudíž odolá prachu a stříkající vodě. Klasická odolnost proti ponoření do vody chybí, Realme tak dále zaostává za konkurencí. Celkově je však mobil zpracován dobře a bytelně, což chválíme.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

perfektní zpracování

Nelíbilo se nám chybí odolnost proti ponoření do vody

záda jsou magnetem na nečistoty

Displej: AMOLED s Always-On

Kvalitní AMOLED displej dnes už takřka nemůže chybět a Realme GT 6T je toho důkazem. LTPO panel s 6,78" má jemné rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Jeho nastavení lze nechat na automatice, případně vybrat 60/120 Hz. Displej se chlubí sytými barvami a skvělou čitelností. Teoretický vrchol jasu může být až 6 000 nitů. Do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů. Umístění je takřka ideální a reakce rychlé. O ochranu se stará nejen sklíčko Gorilla Glass Victus 2, ale ochranná fólie nalepená od výrobce.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

120Hz obnovovací technologie

Always-On

Zvuk: stereo samozřejmostí

Zvukově na tom telefon není špatně, má dva reproduktory a výsledek je příjemný. Naopak očekávaně chybí 3,5mm jack, poslech hudby je tak lepší řešit bezdrátově.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: důraz na výkon

Řada GT byla vždy zaměřena na vysoký výkon, avšak zde máme odlehčenou verzi, ve které je Snapdragon 7+ Gen 3. Jde o moderní řešení, které nabízí dostatek výkonu a úsporný chod. Výkonu má smartphone dost na všechny náročné aplikace i hry, brzdit vás rozhodně nebude. 8GB RAM sice nebudí úžas, ale je to přesně hodnota, kterou lze považovat ve střední třídě za ideální. Paměťové karty mobil sice nepodporuje, ale 256GB interní paměť, ze které je 232 GB volných pro vaše data, je dostačující.

Líbilo se nám moderní procesor

256GB úložiště

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: neuvěřitelně rychlé nabíjení

Dostáváme se k baterii a nabíjení, tedy hlavnímu trumfu zařízení. Samotná baterie má lehce nadprůměrnou kapacitu 5 500 mAh. Výdrž velmi často šplhá na dva celé dny, což je rozhodně skvělé.

Kromě nadprůměrně výdrže zde máme podporu 120W drátového nabíjení. Za pouhých 10 minut se telefon dobije na 50 % kapacity. Bohužel kaňkou na kráse je, že k těmto číslům se dostanete jen v momentě, kdy si adekvátní nabíjecí adaptér dokoupíte. Bezdrátová alternativa chybí, ale to mrzí o něco méně.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

superrychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konektivita: včetně 5G a NFC

Realme GT 6T je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a 5G. Na testovacím novinářském kousku je nicméně 5G softwarově blokováno. Prodejní kousky by však tímto neduhem, dle slov výrobce, trpět neměly. Nadále nechybí NFC, telefon tak zvládá i bezkontaktní platby s Google Pay. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. Nechybí USB-C a mobil podporuje dvě nanoSIM.

Líbilo se nám NFC

podpora 5G na obou SIM kartách

Fotoaparát: dnes už nenadchne

Výkon skvělý, výdrž jakbysmet, ale situace kolem fotoaparátů je spíše neutěšená. Realme ji jednoduše opomíjí a nechává na druhé koleji. Hlavní fotoaparát s 50 megapixely je ještě slušný, má dokonce optickou stabilizaci obrazu. Ve dne jsou snímky perfektní s věrnými barvami a adekvátní ostrostí. Telefonu se daří i za šera, kdy dobře ostří a se stabilizací lze mobil udržet dostatečně v klidu po dobu, kdy se otevře závěrka. Pokud jste tak spíše nenároční, budete spokojeni.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý fotoaparát Čelní fotoaparát Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 32 Mpx Světelnost f/1.9 f/2.2 f/2.5 Velikost snímače 1/1,95" 1/4,0" ? Optická stabilizace ano ne ne Záznam videa až 4K, 60 FPS až Full HD, 30 FPS až 4K, 30 FPS

Sekundární objektiv je ultraširokoúhlý, avšak jeho využití do značné míry limituje nižší 8megapixelové rozlišení. Krajiny za dobrého světla snímač zvládne, všude jinde však vynikají nedokonalosti, neostré plochy, což se zhoršuje směrem ke krajům. A to je vše, další fotoaparáty na zadní straně chybí, což nepotěší. Zapomeňte tedy například na teleobjektiv.

Chuť si lze spravit u čelní kamerky, kde rozlišení 32 megapixelů zajišťuje fotky solidní kvality. Nemusíte se obávat videohovorů ani selfies. Ještě více možná oceníte, že čelní kamerkou lze natáčet video v rozlišení 4K s 30 snímky za vteřinu. To ani dnes není samozřejmostí.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa hlavním fotoaparátem je umožněn rovněž ve 4K, avšak tentokrát s 60 snímky za vteřinu. Záběry jsou příjemně stabilní, neroztřesené a dobře sledovatelné. Zvuk je spíše průměrný, avšak v dané kategorii málokdy objevíte telefon, který by v záznamu videa jakkoliv výrazněji vyčníval.

Líbilo se nám dobrý hlavní fotoaparát

slušná čelní kamerka

kvalitní video

Nelíbilo se nám nemá teleobjektiv

Software: svižný i bezdotykový

Prostředí Realme za poslední rok příjemně vylepšilo. Nasazen je nejnovější Android 14 a nadstavba Realme UI 5.0. Prostředí je přehledné, především krásně svižné, což ocení každý. Bezpečnostní záplaty jsou však starší, platné k červnu. Výrobce slibuje 3 roky velkých aktualizací systému a 4 roky bezpečnostních záplat.

Realme se chlubí možností bezdotykového ovládání. Pokud jej zapnete, telefon třeba rozpozná prst ze vzdálenosti od 20 do 40 cm. Na displeji spatříte místo, kam prst míří. Kde se déle zastavíte, tam dojde k potvrzení. Jde o zajímavý počin, který někdy může pomoci. Slouží třeba i k posouvání videí kývnutím hlavy, avšak v praxi pro to velké využití neshledávám.

Líbilo se nám nejnovější Android 14

velmi dobrá optimalizace

Zhodnocení

Realme GT 6T navazuje v podstatě tam, kde řada GT před lety na českém trhu skončila. To, co mobil umí, zvládá skvěle. V ostatních oblastech se však zlepšit prozatím nehodlá, a to není dobrou zprávou. Máme zde tak telefon s výkonným procesorem, který je úsporný, což v kombinaci s velkou baterií přináší nadprůměrnou výdrž. Líbí se nám i rychlé nabíjení, ale nedat do balení potřebný adaptér, to není dobrý krok ze strany výrobce. Snad každého potěší opravdu svižné a dobře optimalizované prostředí, příjemným bonusem je ovládání i bez nutnosti se displeje dotknout.

Vážnějším nedostatkem je však absence odolnosti proti ponoření do vody, slabší situace u fotoaparátů, kde chybí lepší sekundární objektiv i teleobjektiv. V cenové hladině kolem 13 až 14 tisíc korun to nové Realme GT 6T nebude mít vůbec snadné.

Konkurence

Vážným konkurentem je například Google Pixel 8a, který osloví všechny, kteří hledají přeci jen kompaktnější mobil. Odmění se jim třeba lepšími fotoaparáty, vyšší odolností nebo bezdrátovým nabíjením. Naopak klasické drátové nabíjení není zdaleka tak rychlé.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8a 256 GB Rozměry 152,1 × 72,7 × 8,9 mm , 188 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 492 mAh

Za zmínku rozhodně stojí i Samsung Galaxy S23 FE, který stojí zhruba stejně, přesto láká lepší sestavou fotoaparátů, poctivou zvýšenou odolností a bezdrátovým nabíjení. Jen jej výrazně pomaleji nabijete.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 FE 128+8 GB Rozměry 158 × 76,5 × 8,1 mm , 209 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , + ?×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz