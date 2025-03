Na český trh vtrhla řada Realme 14 Pro. Do začátku nabízí fajn slevu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Český trh je počínaje dnešním dnem bohatší o dvě novinky Realme spadající do střední a vyšší střední třídy. Jmenovitě jde o modely Realme 14 Pro+ a Realme 14 Pro. Obě novinky se mohou pochlubit zvýšenou odolností se stupni krytí IP68 a IP69, přičemž se dokonce dostalo i na standard MIL STD-810G. Zatímco toto je praktická vymoženost, po designové stránce se mobily chlubí speciálním povrchem reagujícím na chlad. Modely Pearl White využívají pokročilé termochromní pigmenty, které mění odstín z perleťově bílé na sytě modrou při poklesu teploty pod 16 °C.

Hlavní fotoaparáty mají 50 megapixelů i optickou stabilizaci obrazu. Zajímavé snímače, jako ultraširokoúhlý a periskopový, už má jen verze s přídomkem Plus. Klasická varianta má u hlavního snímače jen podpůrný snímač pro práci s hloubkou ostrosti. Jistě vás zaujme i výdrž telefonů. Výrobce v obou modelech nasadil moderní Si/C baterie s nadprůměrnou kapacitou 6 000 mAh. Verze Pro+ podporuje 80W drátové nabíjení, Pro pak jen 45W. Bohužel bezdrátové nabíjení se nekoná. V mobilech se nachází nejnovější Android 15 a výrobce by měl dodat dvě aktualizace hlavního systému, tedy verze 16 a 17. To věru není mnoho.

Model Varianta Bežná cena Sleva Standardní cena Realme 14 Pro 256+8 GB 9 999 Kč 1 000 Kč 8 999 Kč Realme 14 Pro 512+12 GB 13 999 Kč 1 500 Kč 12 499 Kč

Na český trh vstupuje Realme 14 Pro ve verzi s 8GB operační pamětí a 256GB interní pamětí za 9 999 Kč. Až do konce března je však cena snížena o tisíc korun a vyjde vás na 8 999 Kč. Lépe vybavené Realme 14 Pro+ je nabízeno ve verzi s 12GB operační pamětí a 512GB úložištěm, kdy je cena stanovena na 13 999 Kč. I zde je v platnosti březnová sleva, a to ve výši 1 500 Kč. Až do 31. 3. tak novinka zakoupíte za 12 499 Kč.

Přejít do katalogu Realme 14 Pro+ 512 GB Rozměry 163,5 × 77,3 × 8 mm , 196 g Displej AMOLED, 6,83" (2 800 × 1 272 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 6 000 mAh