Šok při rozbalování nového Realme GT 6T. Na co výrobce zapomněl?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Přesně před týdnem Realme oficiálně představilo novinku střední třídy nazvanou GT 6T. Ta spadá do populární řady GT, kde najdeme telefony s dobrým výkonem, rychlým nabíjením i povedeným vzhledem. Novinka doputovala i k nám na test.

Krabička je na poměry Realme menší, už to dávalo tušit, že ne vše bude sluncem zalité jako u starších modelů s logem Realme. V krabičce proto nacházíme samotný telefon, USB kabel zakončený na jedné straně USB-A a na druhé USB-C + ochranné pouzdro matně modré barvy. A to je bohužel vše. Už i Realme tak naskočilo na trend, kdy v prodejním balení chybí nabíjecí adaptér. Zatímco u Applu či Samsungu to tolik nezamrzí, neboť nejsou zastánci rychlého nabíjení, u Realme ano. Model GT 6T podporuje 120W drátové nabíjení, a to nyní zájemce nemůže využít, dokud si patřičný nabíjecí adaptér nedokoupí.

Obsah balení Realme GT 6T

Telefon v tmavě zeleném provedení zaujme tenkou konstrukcí, která kombinuje mírně zakřivený displej a zkosené boky. Kaňkou na kráse je, že celá zadní strana je šíleně lesklá, takže tudíž na ní ihned ulpívají otisky prstů, což není dobrá zpráva. Na druhou stranu většina uživatelů zřejmě využije dodávané pouzdro a telefon do něj umístí. Klíčová tlačítka jsou po stranách, v dobré výšce a pohodlně se tisknou.

Novinka zaujme i čelní stranou. Velký AMOLED displej má velmi malé rámečky, dojem pak umocňuje již zmíněné zakřivení. Není však nijak výrazné a mohlo by se jednat o kompromis, který by vyznavačům plochého displeje nemusel tolik vadit.

Realme GT 6T se právě začalo prodávat na českém trhu za 11 999 Kč.