Google testuje nová gesta v Androidu 11. Objevit by se mohla v Pixelech

Fotografie: google.com

První informace o novinkách s příchodem Androidu 11 jsme vám přinesli již před několika týdny. Nyní se na xda-developers.com objevily podrobnější zmínky o nových gestech. Google testuje ovládání pomocí poklepání na zadní stranu. Tímto gestem bude možné spustit Google Asistenta, fotoaparát, odložit budík či sbalit informační lištu. Nově se ukázalo, že tímto gestem bude možné zobrazit seznam spuštěných aplikací či rychle pořídit screenshot.

Funkce nepotřebuje žádný speciální hardware a využívá služeb přítomných čidel – akcelerometru a gyroskopu. Google v nové vývojářské verzi Androidu 11 zapracoval na tom, aby byla gesta snímána co nejlépe citlivě, přičemž ale nebyla spuštěna ve chvílích, kdy to není žádoucí. Pokud je například zhasnutý displej nebo telefon není odemčený, na gesta systém nijak reagovat nebude. Totéž platí ve chvíli, kdy bude spuštěna aplikace fotoaparátu. V tuto chvíli by testování mělo probíhat na Pixelu 3 XL, Pixelu 4 a Pixelu 4 XL. Bude otázkou, zda gesta zůstanou výsadou pouze Pixelů, nebo se je budou moci naučit i ostatní telefony.