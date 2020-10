Statistika: Nokie jsou na tom po stránce aktuálnosti softwaru nejlépe

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Agentura counterpointresearch.com vydala novou statistiku, ve které se zabývá jednotlivými výrobci mobilních telefonů a jejich přístupem k aktualizacím softwaru. Nejprve se podíváme na statistiku týkající se aktuální verze operačního systému Android ve sledovaném období od 3. čtvrtletí 2019 do 2. čtvrtletí 2020. V tomto období byl aktuálním operačním systémem Android 10. Nejlépe si vedla Nokia, která dokázala nabídnout nejnovější verzi systému ve všech 20 podporovaných modelech. Shodně si vedlo OnePlus, které Android 10 nabídlo opět ve všech podporovaných modelech, kterých bylo 7.

Pouze mírně zaostával Samsung, který nejnovější Android 10 nabízel v 89 % svých modelech, na zbylých to byl Android 9.0 Pie. Zde je nutné zmínit, že do statistiky jsou zahrnuty pouze telefony mladší tří let. Velmi dobře si v této statistice vede také nováček mezi mobilními telefony – Realme, který nabízel ve sledovaném období Android 10 v 73 % modelů. Na opačném konci žebříčku se ostudně nachází například LG. Nejnovější Android 10 byl pouze ve čtvrtině jeho zařízení.

Další žebříček ukazuje, jak výrobci přistupují k bezpečnostním záplatám. Zda je vydávají měsíčně, čtvrtletně, nepravidelně, či vůbec. Tomuto žebříčku opět kraluje Nokia, která vydává pro všechny své přístroje bezpečnostní záplaty v měsíčním intervalu. V závěsu je OnePlus, které měsíční záplaty posílá 90 % svých modelů mladších tří let, a třetí pozici bere Lenovo. Zde však musíme dodat, že pod Lenovo se řadí i všechny telefony Motorola. I v tomto žebříčku si velmi dobře vede Realme a Xiaomi. Naopak Samsung k bezpečnostním záplatám přistupuje odlišně. Měsíční vydávání vyhrazuje pouze zhruba pětině svých modelů, zbytek je zařazen do čtvrtletního cyklu aktualizací.