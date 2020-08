Android 11 na OnePlus možná přinese režim Always On displeje

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

CEO společnosti OnePlus na Twitteru zveřejnil příspěvek odkazující na brzký příchod Androidu 11, jenž by mohl na OnePlus telefonech zpřístupnit populární funkci Always On.

Domněnky ohledně režimu Always On je zatím třeba brát s kapkou skepticismu, příchod Androidu 11 na telefony OnePlus je však zcela jistý. Objevit by se měl na OnePlus 6, 6T a novějších. Níže si můžete prohlédnout naše video zaměřené na některé zajímavé novinky, které Android 11 přináší.

Beta Android 11 – Na co se těšit?