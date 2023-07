Stát přidává 200 Kč na telefonní služby. Nově ale nestačí čestné prohlášení

Fotografie: O2

Česká republika nabízí příspěvek na telefonní služby už několik let. Týkal se osob zdravotně postižených, kterým stát přidával 200 Kč. Od letošního roku se tento příspěvek rozšířil i na nízkopříjmové skupiny občanů. Příspěvek je určen nejen na mobilní služby, ale také na internet, který se v dnešní době bere již jako naprostá nezbytnost, a to například při hledání práce či komunikaci s úřady.

Nově se však mění proces podávání žádostí, kdy již nestačí doložit čestné prohlášení, že má žádající příjmy nižší než 2,15násobek životního minima. Od 1. července 2023 je nezbytné předložit Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí vydané Úřadem práce. Stávajícím příjemcům příspěvku se automaticky prodlužuje platnost do 30. září, ale v průběhu července obdrží výzvu k předložení potvrzení. Aby jim byla sleva zachována, musí Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí doložit nejpozději do 30. září 2023. Jinak sleva zanikne. (Potvrzení by nemělo být starší než 30 dnů a platnost by měla být na potvrzení uvedena.)

Kdo má na příspěvek nárok?