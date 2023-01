O2 znevýhodněným osobám nabízí 200Kč příspěvek a iPhone za méně než 3 000 Kč

Fotografie: O2

Od ledna 2023 se státní příspěvek 200 Kč na telekomunikační služby vztahuje nově i na osoby s nízkými příjmy. Společnost O2 ho těmto skupinám lidí zprostředkovává, stejně jako to již několik let dělá u osob se zdravotním znevýhodněním. Slevu lze čerpat na služby mobilních a pevných sítí a nově i na internet. O2 zároveň nabízí jako jediný operátor na trhu pro přesně vymezené skupiny zdravotně postižených i speciální telefony a zařízení za výhodnou cenu.

V současné době se mnoho lidí potýká s dopady inflace a energetické krize. „Lidé hledají cesty, jak snížit své měsíční výdaje. Nejvíce to samozřejmě platí pro lidí s nízkými příjmy. Proto je státní příspěvek na telekomunikační služby nově i pro tyto osoby určitě velmi dobrým krokem, jak jim v současném náročném období trochu pomoci odlehčit rozpočet,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb O2.

Příspěvek je možné již od začátku ledna čerpat na mobilní služby, pevné linky a internet. Noví zákazníci, kteří chtějí přejít k O2, mohou u mobilních služeb vybírat z široké palety tarifů. „Například tarif Free+ Start s neomezeným voláním a SMS do sítě O2, 30 volnými minutami volání do ostatních sítí a 500 MB dat vyjde s příspěvkem 200 Kč na pouhých 49 Kč měsíčně,“ uvádí Silvia Cieslarová. Příspěvek se dá u O2 navázat i na předplacené karty. „Zákazník díky příspěvku může získat každý měsíc 200 Kč kredit na předplacenou kartu, který může využít na volání i připojení k internetu“ dodává Silvia Cieslarová.

Žádat o příspěvek je možné již nyní, a to nejlépe osobně v prodejnách O2. Ideálně ve všední dny od 8:00 do 18:00 a o víkendech a svátcích od 8:00 do 16:30. „Na prodejně můžeme se zákazníkem ihned ověřit, zda na příspěvek má nárok, specialista na prodejně mu může poradit i s vyplněním čestného prohlášení, které je k žádosti potřeba připojit. Když je vše v pořádku, je možné příspěvek ihned navést na vybranou službu,“ upřesňuje Silvia Cieslarová. Žádost je možné zaslat i poštou. „V takovém případě ale musí zákazníci počítat s prodlením o doručovací lhůtu a musí také doložit ověřené kopie některých z požadovaných dokumentů,“ vysvětluje Silvia Cieslarová. Detailní informace k podmínkám žádosti o státní příspěvek jak pro osoby zdravotně zrakově nebo sluchově postižené, tak pro osoby s nízkými příjmy, jsou k dispozici na webových stránkách O2.

Společnost O2 je navíc jediným operátorem na trhu, který přináší osobám se zdravotním postižením speciální telefony a zařízení pro různé úrovně postižení. „Zákazníci se zdravotním postižením mohou vybírat z nabídky speciálních koncových zařízení a příslušenství, které jim nabízíme k zakoupení za zvýhodněné ceny,“ doplňuje Silvia Cieslarová. Například je tak pro osoby slabozraké a nevidomé dostupný mobilní telefon iPhone SE 64 GB (2022) za cenu 2 789 Kč. Seznam všech nabízených koncových zařízení poskytovaných dle druhu postižení včetně jejich technických specifikací je uveden na webu O2.