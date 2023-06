O2 v letních měsících vylepší tarify pro mladé službou Data naplno

Fotografie: O2

O2 nedávno představilo pozměněné tarify NEO+ a nyní přistoupilo k letní úpravě tarifů pro mladé. Tarify Můj první tarif, YOU 5 GB, YOU 20 GB i YOU NEO získávají službu Data naplno. „Právě léto je z hlediska spotřeby dat vytíženým obdobím – mladí vyráží na hudební festivaly, do kempů nebo třeba na výlety napříč republikou. A chtějí své zážitky sdílet s online světem, i když zrovna není na dosah spolehlivá Wi-Fi,“ myslí si Silvia Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2, a dodává: „Proto ocení novinku Data naplno, díky které mohou až pětkrát po dobu 24 hodin surfovat na nejrychlejší 5G síti bez omezení.“

Data naplno jsou od 1. června na celé léto spuštěná ve všech tarifech pro mladé – Můj první tarif má v sobě v rámci jednoho měsíce jeden den plný dat, YOU 5 GB má v sobě tři dny a YOU 20 GB pět dnů neomezeného surfování. Zákazníci s tarifem YOU NEO, který již v sobě má neomezená data, ale s výrazně limitovanou rychlostí, si můžou na pět dnů v měsíci zapnout nejrychlejší 5G připojení. Celá letní akce končí 31. srpna.

Ceny tarifů se nijak nemění. Všichni uživatelé navíc mají možnost si přikoupit další den se službou Data naplno navíc za 49 Kč. „Chápeme a reagujeme na potřebu mladých lidí být online za jakékoliv situace. Ať už vyrazí na několikadenní festivaly nebo jedou autobusem za letním dobrodružstvím, nemusí si hlídat spotřebu dat ve svém tarifu. Jednoduše si mohou v aplikaci Moje O2 aktivovat Data naplno a streamovat, postovat příspěvky na sociálních sítích, pařit online hry nebo sledovat videa,“ dodává Silvia Cieslarová.