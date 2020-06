Spotify testuje možnost přehrávání hudebních videoklipů

Odbornice na reverzní inženýrství, Jane Manchun Wong, poukázala na novou funkci, kterou Spotify v současnosti testuje. Po vzoru YouTube Music bude nově u vybraných skladeb možné spustit přehrávání videoklipu. Uživatelé si tak budou moci vybrat mezi klasickým náhledem přebalu disku/skladby, takzvaného „Canvas“, jenž je v podstatě pohyblivým obrázkem, nebo klasické přehrávání videoklipu.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV