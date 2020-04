Jak ovlivnil COVID-19 společnost Spotify a její posluchače?

S nástupem zákeřného viru COVID-19, jenž se podle naprosté většiny odborníků zásadním způsobem podepíše na celosvětové ekonomice, si ve Spotify a pravděpodobně i v jiných společnostech, jimž plynou příjmy z předplatného, položili důležitou otázku, jak nastalá situace ovlivní jejich podnikání.

Spotify Q1 beats on sales of $2B with monthly active users up 31% to 286M https://t.co/5jeYDrzzoT | by @ingridlunden