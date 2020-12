Aplikace Spotify by si brzy mohla osvojit jednoduchou, leč praktickou funkci

Hudební streamovací služba Spotify a jí podobné se staly pro mnohé z nás jediným místem k poslechu hudby i podcastů. Pravdou však zůstává, že by někteří uživatelé rádi využívali Spotify také jako univerzální hudební přehrávač, který zvládne přehrát zvukové soubory uložené v telefonu. Známá odbornice na reverzní inženýrství Jane Manchun Wong nyní na Twitteru prozradila, že Spotify na této funkci konečně pracuje a brzy bychom se ji na Androidu mohli dočkat.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!



No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs