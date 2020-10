Aplikace Spotify pro Android a iOS obdržela praktickou funkci, kterou není nic jiného než možnost vyhledávat vaše oblíbené skladby podle textu písně (lyrics). Zároveň by se měly ve Spotify nově objevit pravidelně zveřejňované žebříčky globálních TOP 10 skladeb, týdenních TOP 50 a amerických TOP 10 písní.

My team just shipped something on iOS and Android -



now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify



Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84