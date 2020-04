Špičková sluchátka Google Pixel Buds jsou novými AirPods pro Android

Trh s opravdu bezdrátovými sluchátky zažívá prudký růst, kvůli čemuž se rozhodl představit svá vlastní sluchátka rovněž internetový gigant Google. Nová Google Pixel Buds jsou na rozdíl od modelu z roku 2017 plně bezdrátová, zachovávají si však podobný design a chlubí se pokročilou konektivitou s Android smartphony.

#PixelBuds are here!



Clearly White is available now, starting in the US.



Shop now at the Google Store:https://t.co/VepNTWwgbL pic.twitter.com/ntUksaw4kp