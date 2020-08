Sluchátka Pixel Buds jsou zase o něco chytřejší. Navíc dorazí v noých barvách

Druhá generace sluchátek Google Pixel Buds obdržela důležitou aktualizaci, která přináší vylepšené podání basů, funkci „Find My Device“, ale také „Sharing Detection“. Pixel Buds jsou navíc nyní nabízena ve třech nových barvách – oranžové „Oh So Orange“, mátové „Quite Mint“ a šedočerné „Almost Black“. A co tedy vlastně nové funkce nabídnou?

