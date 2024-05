Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vítejte u dalšího dílu mNews, kde vybíráme ty nejzajímavější novinky ze světa telefonů. Dnes nás čeká jedna žhavá spekulace ohledně chystané profi Xperie. Dále si ukážeme stylovku ve střední třídě, zajímavý tablet a nakonec nepotěšíme fanoušky předplacených karet. Pojďme na to.

mNews #239 – Sony chystá profesionální kompaktní telefon

Podcast v audio formě

Sony si tak nějak asi uvědomuje, že když se mu v telefonech komerčně nedaří, může vyvíjet modely, které by si nikdo jiný nedovolil. A údajně se na nás chystá Xperia Pro-C, která bude cílit na profesionály a přijde v kompaktním provedení. Samozřejmostí je špičkový výkon a perfektní specifikace, stejně tak palcový snímač fotoaparátu s podporou 12bitových RAW a 14bitových DCG formátů. Nebude chybět ani natáčení 10bitového videa v S-LOGu ve 4K rozlišení se 120 snímky za vteřinu. To jsou hodnoty, kterých nedosahují ani mnohé fotoaparáty. Tomu všemu nasazuje korunu 6palcový displej s 2K rozlišením a speciální antireflexní úpravou. Více informací zatím nemáme, ale upřímně jsem z toho již nyní nadšený a doufám, že takové zařízení Sony skutečně dostane na trh. I když je jisté, že levné ve výsledku nebude.

Skoro by se dalo říci, že přesným opakem může být Honor 200 Lite, který jsme přivítali v redakci a který míří na český trh. Tento telefon je totiž velký, vybavený a samozřejmě dostupný. Na přední straně zaujme 6,7palcový displej s podlouhlým průstřelem, který napodobuje Dynamic Island od Applu. Telefon má výkon odpovídající střední třídě, ale rozhodně potěší 256GB úložiště. Po telefonu koukejte, pokud nepotřebujete ultraširokoúhlý snímač. On tu sice je, ale má jen 5 megapixelů, takže bych s ním raději nefotil a vystačil si s hlavním 108megapixelovým foťákem. Českou cenu ještě neznáme, ale bude se pohybovat někde okolo 8 tisíc korun.

Stagnující nabídku Android tabletů se snaží pravidelně osvěžit Xiaomi. To je pravda i díky novince Redmi Pad Pro, která chce nabídnout příjemný kompromis mezi cenou a výbavou. O výkon se stará Snapdragon 7s Gen 2 spolu s 6 GB RAM. Uznávám, že bych raději viděl o 2 GB více. Větší bych si představoval i 128GB úložiště. A výkonnější varianty skutečně budou k dispozici, jen je otázka, na kterých trzích. Stále jsou podporovány paměťovky a vše si prohlédnete na 12,1" displeji s jemným rozlišením. Zmíním ještě baterii o pěkné kapacitě 10 000 mAh. Na náš trh přijde již 3. června za 7 tisíc korun. V prvních dnech na vás navíc čeká ještě sleva a dárek.

Nemilou zprávu si přichystal Vodafone, protože ruší některé tarify a upravuje podmínky předplacenek. Jasně, většina z vás asi bude mít nějaký neomezený tarif s pořádnou náloží dat, ale stále existuje skupina lidí, kteří potřebují být hlavně na příjmu a vlastnit nějaké číslo. Třeba i vy máte nějaké takové druhé či třetí zařízení. Vodafone nyní zkracuje platnost kreditu na 7 měsíců, což tedy znamená nutnost alespoň dvakrát ročně dobít. Že Vodafone nemá zájem o nejchudší zákazníky, napovídá i fakt, že ruší tarify Odepiš nebo Nulový tarif na míru. Bude se potřeba poohlédnout u konkurence, případně si připlatit.

Schválně by mě zajímalo, kolik z vás by úprava předplacených karet ovlivnila, zda je třeba máte v nějakých „pasivních zařízeních“. Dejte vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.