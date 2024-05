Chystaná Sony Xperia Pro-C má být kompaktem pro profesionály

Sony před několika dny konečně představilo první mobilní novinky roku 2024, konkrétně modely Xperia 1 VI a Xperia 10 VI, ale již nyní se skrze @InsiderSony spekuluje o další možné novince. Poněkud překvapivě se japonský výrobce možná chystá na představení nástupce Xperie Pro-I. Tento model byl zaměřen na fotografování, avšak nástupce by měl mnohé pozměnit.

V prvé řadě by se novinka měla zmenšit a displej si vystačí s 6", zatímco současný model má 6,5". Rozlišení zůstane na 2K, což má odpovídat nové Xperii 1 VI. Potěší, že displej má být vybaven speciální antireflexní vrstvou. Nezbývá než doufat, že výsledný dojem se alespoň přiblíží Samsungu Galaxy S24 Ultra, který má panel bez odlesků.

NEXT GEN OF XPERIA PRO SERIES, LEAKED:



There seems to have been a new development on the Xperia Pro series line of smartphones. The phone which is speculated to be called as Xperia Pro C, a successor to the Pro-I, which may also adopt a compact form factor, a stark difference to… pic.twitter.com/3TccNfcVEc