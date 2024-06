Hledáte telefon, který je tenký a neskutečně lehký? Pak byste měli zbystřit. Nový Honor 200 Lite k tomu přidává kvalitní AMOLED displej s malými rámečky nebo 108megapixelový hlavní fotoaparát. Silnou stránkou novinky může být i vzhled. Bude to však stačit na úspěch v konkurencí nabité střední třídě?

Honor již představil kompletní řadu 200, která se třemi modely rozprostřela napříč rozsáhlou střední třídou. Zajímavý je i model 200 Lite, který zaujme vzhledem, kvalitním displejem nebo až neuvěřitelnou útlou a lehkou konstrukcí. Výbava se pak nesnaží trhat rekordy, ale být pro uživatele dostatečně flexibilní. Bude to ten pravý recept na úspěch?

Technické parametry Honor 200 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 161,1 × 74,6 × 6,8 mm , 166 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda Chipset , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2024, ?

Obsah balení

V drobné prodejní krabičce se toho tentokrát příliš nenachází. Kromě samotného mobilu jde už pouze o USB kabel pro případné nabíjení či přenos dat. Nedostalo se dokonce ani na nabíjecí adaptér.

Nelíbilo se nám chybí nabíječka

Konstrukční zpracování: není to maketa?

Přesně takovou otázku si možná položíte, když Honor 200 Lite prvně uchopíte. Jeho hmotnost se totiž zastavila na pouhých 166 gramech, což je klidně o 50 gramů méně než u konkurence. Díky tomu je telefon až neuvěřitelně lehoučký, v kapse o něm takřka nevíte a v ruce se pohodlně drží. Honor 200 Lite dává vzpomenout na doby dávno minulé, kdy mobilní telefony nevážily bezmála čtvrt kila.

Když k nízké hmotnosti připočteme i tloušťku pouhých 6,8 mm, získáváme skutečně zařízení, které do značné míry vybočuje. Samozřejmě těchto hodnot bylo dosaženo plastovými materiály, avšak v dané cenové hladině to není něco, co by si vysloužilo kritiku. Důležité je zpracování, které je příkladné.

Honor tradičně dbá i na vzhled, kupříkladu zadní strana proto zdánlivě mění barvu ze světle až po tmavě modrou v závislosti na dopadajících paprscích světla. Dojem trošku kazí vystupující modul s fotoaparáty, ale s ohledem na tloušťku to asi lépe udělat nešlo. Zmíněný modul působí lehce baculatý dojmem, což se následně přenáší i na samotný telefon. K pomyslné dokonalosti chybí zvýšená odolnost, kterou Honor vůbec nezmiňuje, takže telefon držte dále od vody i prašného prostředí. O bezpečnost se může postarat čtečka otisků prstů implementovaná do tlačítka na pravém boku. Funguje dobře a rychle.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

velmi nízká hmotnost

povedený design

Nelíbilo se nám chybí odolnost proti vodě a prachu

Displej: příjemně zaujme

Možná vás zaujme i velký displej, který se může pochlubit opravdu tenkými rámečky, jež rozhodně nejsou ve střední třídě pravidlem. Samotný AMOLED panel má 6,7", Full HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci, což jsou velice slušné hodnoty. V displeji je také oválný průstřel, který Honor nazývá Magic Capsule a může se softwarově zvětšit a předávat například informace o nabíjení či přehrávání hudby. Čitelnost displeje je velmi dobrá, nestává se, že byste si museli telefon zakrývat, abyste si přečetli, co potřebujete. K dokonalosti však chybí Always-On, který funguje jen částečně. Informace zobrazené na uzamčené obrazovce totiž po zhruba 10 vteřinách zmizí.

Líbilo se nám displej s tenkými rámečky

jemné rozlišení

dobrá čitelnost

Nelíbilo se nám chybí Always-On

Zvuk: jen to nezbytné

Na těle mobilu najdeme pouze jediný reproduktor, jehož kvality vás příliš nepřesvědčí. Svou roli tak dobře plní jen pro vyzvánění. Jelikož se nedostalo ani na 3,5mm jack, je poslech hudby v slušné kvalitě na Bluetooth. V dnešní době to už ale překvapí asi málokoho.

Nelíbilo se nám nemá stereo reproduktory

Výkon hardwaru: zaměřeno na běžného uživatele

Nasazen je solidní procesor Dimensity 6080 společně s 8GB RAM. Tato kombinace bude drtivé většině uživatelů plně postačovat, brzdou novinka od Honoru rozhodně není. Naopak potěší nadprůměrné 256GB úložiště, ze kterého je po prvním zapnutí 231 GB volných pro vaše data. Je to důležité, neboť podpora paměťových karet chybí.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatečná paměť

slušný výkon

Výdrž baterie: a zase ta tloušťka

Tenký mobil zpravidla nemívá velkou baterii a Honor 200 Lite to potvrzuje. Kapacita 4 500 mAh není příliš oslnivá a výdrž se pohybuje spíše kolem jednoho dne. Nabíjení každý večer je proto optimální. Podporováno je sice 35W drátové nabíjení, pomocí kterého telefon dobijete za necelou hodinku, jenže takovou nabíječku buď musíte mít, nebo si ji dokoupit.

Líbilo se nám svižné nabíjení

Nelíbilo se nám slabší výdrž

Konektivita: takřka nic nechybí

Mobil je po stránce konektivity velmi dobře vybavený. Disponuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 nebo 5G. Nechybí ani podpora kvalitního telefonování přes VoLTE. S telefonem je možné také bezkontaktně platit díky NFC. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. Připraveno je také USB-C a nechybí ani podpora Dual SIM, a to dnes běžného typu nano.

Líbilo se nám podpora 5G i VoLTE

Fotoaparát: vlastně jen jeden

Honor 200 Lite zdánlivě oslňuje třemi fotoaparáty. Záhy však zjistíme, že počet zdaleka neznamená výhru. Hlavní snímač má 108 Mpx, nicméně praktická optická stabilizace obrazu již chybí. Výsledné snímky přesto vypadají opravdu dobře, zejména za dne či dostatečného světla. Ostrost i věrné barvy nejsou Honoru cizí a lze říci, že méně nároční budou jistě spokojeni. Ubývající světlo však snímači nepřeje a rychle přibývá šum. Zvyšuje se také šance na rozmazání fotografie, neboť při delším snímání už člověk málokdy mobil udrží zcela v klidu.

Sekundární objektiv je ultraširokoúhlý, jenže s nízkým 5megapixelovým rozlišením, které by se ve střední třídě vůbec nemělo objevovat. Výsledné snímky za mnoho nestojí, a je to celkově velká škoda. Fotografickou bídu pak podtrhuje 2megapixelový makro snímač, který opět není v praxi příliš využitelný.

Nepotěšil nás ani záznam videa. Představte si, že Honor za 8 tisíc korun neumí 4K. Vrcholem je bohužel pouze Full HD, dokonce jen s 30 snímky za vteřinu. V tomto ohledu novinka výrazně zaostává a videa se hodí jen jako nouzovka.

Chuť si lze spravit při pořizování selfies. Čelní kamerka má vysoké 50megapixelové rozlišení, fotografie tak vypadají velmi dobře a detailně.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám solidní hlavní fotoaparát

50megapixelová selfie kamerka

Nelíbilo se nám nízké rozlišení dvou sekundárních snímačů

nepodporuje 4K video

Software: klasika od Honoru

Uživatelské prostředí zajišťuje operační systém Android 14 s nadstavbou MagicOS 8.0. V dnešní době jde spíše o mohutnější nadstavbu, ale současně nelze říci, že by byla nepřehledná. Zorientujete se poměrně rychle a potěší i dobrá optimalizace, kdy je vše příjemně svižné. Otázkou zůstává, jak se Honor postaví k aktualizacím, nejlepší pověst totiž nemá. V tuto chvíli jsou v mobilu březnové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám velmi dobrá optimalizace

Zhodnocení

Honor 200 Lite jde za úspěchem poměrně vychytrale. Láká na stylový vzhled, který podtrhuje tenká konstrukce i neskutečně nízká hmotnost. Když k tomu připočteme povedený displej, má většinu případných zájemců už omotanou kolem prstu. Ve zbylé výbavě ale netrumfuje. Ano, má vysoké rozlišení u hlavního a čelního fotoaparátu, ale rozhodně to není něco, čím by ve výsledku výrazně zastínil konkurenci. Procesor je spíše průměrný, potěší 256GB paměť. Naopak nenadchne slabší výdrž a absentující nabíjecí adaptér v prodejním balení. Ve výsledku to tak Honor 200 Lite ve střední třídě rozhodně nebude mít jednoduché a hodí se spíše méně náročným.

Konkurence

Opravdu velkým konkurentem bude Samsung Galaxy A35, který je pouze nepatrně dražší, avšak láká na zvýšenou odolnost či výrazně kvalitnější fotoaparáty. Samozřejmě zvládá i 4K video. Honor kontruje pouze větší interní a operační pamětí.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A35 256 + 8 GB Rozměry 161,7 × 78 × 8,2 mm , 209 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Zatopit by Honoru 200 Lite mohlo i Redmi Note 13 Pro, která má ještě lepší displej s režimem Always-On, výkonnější procesor, lepší výdrž, rychlejší nabíjení či kvalitnější hlavní fotoaparát. Aby toho nebylo málo, je Redmi ještě levnější.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Rozměry 161,2 × 74,2 × 8 mm , 187 g Displej AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 , 4×2,4 GHz + 4×1,95 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 100 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz