Snapdragon 8 Gen4 by mohl vyměnit jádra ARM za proprietární řešení

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Procesory výrobce Qualcomm jsou ve světě Androidu obvykle považovány za nejlepší možnou volbu, když dojde na výkon i energetickou efektivitu, ačkoliv pochopitelně také záleží na tom, u koho se konkrétní model vyráběl (obvykle se jedná o TSMC). Standardem je každopádně využití osvědčené architektury ARM. Právě to by se však mohlo změnit s příchodem Snapdragonu 8 Gen4, jenž má vyrábět TSMC 3nm výrobním procesem, využívat by měl totiž proprietární jádra Oryon s potenciálem zlepšit multi-core výkon až o 40 %.

SnapDragon 8 Gen 3

TSMC N4P

Geekbench 5

ST 1800

MT 6500



SnapDragon 8 Gen 4

TSMC N3E

Nuvia Phoenix I Core 2

Nuvia Phoneix M Core 6

Geekbench 5

ST 2070

MT 9100 — Revegnus (@Tech_Reve) March 25, 2023

Jádra Oryon, která původně vyvinula společnost Nuvia, jsou v současnosti majetkem Qualcommu, neboť Nuvii v roce 2021 odkoupil s cílem „zatopit“ Applu a jeho proprietárním čipsetům. Podle všeho by Snapdragon 8 Gen4 (s jádry Oryon) v benchmarku Geekbench 5 v multi-core testu dosáhl 9 100 bodů, což má být zhruba o 40 % více, než je tomu u procesorů Apple M2. Ty se však na rozdíl od zmíněného Snapdragonu jen tak nepodívají do mobilních telefonů, zato Snapdragon 8 Gen4 by se mohl teoreticky objevit v řadě Galaxy S25. Podle leakstera má mít čipset celkem osm jader, z čehož budou dvě extrémně výkonná a šest úsporných.