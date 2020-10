Smutné výročí Steva Jobse: před 9 lety zemřel autor moderních smartphonů

Na dnešní den připadá výročí úmrtí Steva Jobse, který zemřel v 56 letech na rakovinu slinivky břišní. Vizionáře, který bývá často považován za jednoho z nejvýznamnějších lidí současné doby, můžeme znát jako spoluzakladatele společnosti Apple nebo autora moderních smartphonů s velkým dotykovým displejem bez fyzické klávesnice. Apple pro tuto příležitost vytvořit internetovou stránku Remembering Steve, kde mohou fanoušci zanechávat své vzkazy.

“A great soul never dies. It brings us together again and again.” — Maya Angelou. You’re always with us Steve, your memory connects and inspires us every day. pic.twitter.com/X85bjObkPK