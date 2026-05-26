Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless jsou sluchátka s vyměnitelnou baterií

Sennheiser oficiálně uvedl na trh novou generaci svých vlajkových bezdrátových sluchátek s označením MOMENTUM 5 Wireless. Novinka přichází s několika zásadními hardwarovými i softwarovými změnami, mezi které patří podpora prostorového audia a efektivnější aktivní potlačení hluku.
Jednou z nejvýznamnějších inovací je konstrukce usnadňující servis. Sluchátka jsou vybavena akumulátorem o kapacitě 700 mAh, který si může uživatel v případě opotřebení vyměnit sám doma. K otevření příslušné části konstrukce stačí běžný křížový šroubovák a proces zabere několik minut. Vyměnitelné jsou tradičně také náušníky. Co se týče samotné výdrže, sluchátka zvládnou až 57 hodin provozu na jedno nabití, a to i se zapnutým aktivním potlačením hluku (ANC).
O reprodukci se stará 42mm dynamický měnič vyráběný v Irsku, jehož základ vychází z prvků konstrukce klasické řady HD 600. Sluchátka získala certifikaci Hi-Res Audio a podporují platformu Snapdragon Sound. Vedle standardních kodeků přibyla podpora aptX Lossless, což umožňuje bezdrátový přenos v bezeztrátové CD kvalitě. Výrobce osadil sluchátka celkem osmi mikrofony (čtyři na každé straně) vyhrazenými pro systémy ANC a transparentní režim. Díky tomu došlo k posílení filtrace okolních vjemů. V pásmu lidského hlasu má být nová generace až třikrát účinnější než předchůdce. Nechybí nastavitelný transparentní režim pro propouštění zvuků z okolí bez nutnosti sundávat sluchátka.
Sluchátka přicházejí na trh s podporou Bluetooth 5.4, avšak jejich hardware je navržený také pro budoucí aktualizaci na Bluetooth 6.0, která bude zpřístupněna později. Nová bezdrátová sluchátka Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless se již brzy začnou prodávat na českém trhu za 9 990 Kč.
