Sluchátka od Palmu mají připomenout, že značka ještě pořád existuje

Fotografie: Palm

V devadesátých letech byla značka Palm skoro synonymem pro kapesní počítače. V době, kdy byl mobilní telefon luxus, už nabízely dotykovou obrazovku ovládanou stylusem a mnohé funkce z velkých počítačů. Po příchodu chytrých telefonů se sice značka snažila naskočit na moderní vlnu, ale svůj boj vzdala. V roce 2019, už pod křídly TCL, se pokoušela prorazit s miniaturním sekundárním telefonem, avšak bez většího úspěchu.

Jak tedy vnímat její poslední oznámení, kterým jsou plně bezdrátová sluchátka Palm Buds Pro? Název není moc originální, stejně tak design nevyčnívá. Podobně je na tom i nabídka funkcí. Sluchátka sice mají ANC, šest mikrofonů pro perfektní přenos hovorů a pouzdro nabízí dostatek energie na 24hodinový hudební maraton, ale to vše je v cenové hladině 100 dolarů (asi 2,5 tisíce korun s daní) zcela běžné.

Pokud se ale na věc podíváme v širším kontextu, pak lze sluchátka od Palmu vidět jako pozitivní zprávu. Podobně jako u firmy Nothing to může být jen snaha o udržení jména v povědomí. To ale znamená, že TCL s Palmem možná plánuje něco většího.