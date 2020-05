Skrytá chyba rozhraní Thunderbolt představuje závažné bezpečnostní riziko

Thunderbolt patří k jedněm z nejpopulárnějších rozhraní, které se chlubí extrémně rychlým přenosem dat, možností nabíjení či přenosem obrazu ve vysokém rozlišení. Má však také jednu závažnou bezpečnostní skulinu, na kterou nyní poukazuje odborník na bezpečnost Björn Ruytenberg z thunderspy.io. Použitím relativně jednoduché techniky „Thunderspy“ může kdokoliv s přístupem k vašemu počítači (s Thunderbolt portem) ukrást citlivá data během několika málo minut. A jak tato metoda vlastně funguje?

A newly-found vulnerability in thunderbolt ports could leave any PC built before 2019 open to hacking—even if the machine is asleep or locked. https://t.co/4E6ECCZn6v